Bihar Chunav 2025: BJP की तीसरी सूची जारी, तेजस्वी यादव के सामने ये नेता मैदान में; यहां देखें उम्मीदवारों के नाम

Bihar elections 2025: भाजपा ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इसमें 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 16, 2025 12:16:09 AM IST

BJP Candidates List
BJP Candidates List

BJP Candidates List: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. इस सूची में 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. पार्टी ने उसी शाम 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जबकि 14 अक्टूबर को जारी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम थे. तीनों सूचियों को मिलाकर भाजपा ने कुल 101 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

तेजस्वी यादव के खिलाफ ये नेता मैदान में

भाजपा ने तीसरी सूची में कुछ नए और लोकप्रिय नामों को शामिल किया है. पार्टी ने राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश कुमार यादव को मैदान में उतारा है. इसके अलावा, भाजपा ने दो और महिलाओं को टिकट दिया है, जिससे तीनों सूचियों में महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या 13 हो गई है. तीसरी सूची में शामिल उम्मीदवारों में परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह शामिल हैं.

कई जगह बदले गए उम्मीदवार

भाजपा ने इस बार कई प्रमुख सीटों पर उम्मीदवार बदलने का भी फैसला किया है. कुम्हरार से निवर्तमान विधायक अरुण सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को टिकट दिया गया है, जबकि पटना साहिब से नंद किशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है. इसके अलावा, दानापुर से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा गया है. यह बदलाव पार्टी की युवाओं और सामाजिक संतुलन पर ज़ोर देने की रणनीति को दर्शाता है.

मैथिली ठाकुर समेत कई प्रमुख चेहरे सूची में शामिल

भाजपा ने दिन में पहले जारी अपनी दूसरी सूची में भी कई प्रमुख चेहरों को शामिल किया है. इनमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा प्रमुख हैं. मैथिली ठाकुर कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई हैं, जबकि बक्सर से लोकसभा टिकट से वंचित आनंद मिश्रा हाल ही में जनसुराज छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं. दोनों उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर पार्टी ने नए चेहरों को मौका देने का संदेश दिया है.

महिलाओं को मैदान में उतार रही BJP!

भाजपा की तीनों सूचियों में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी और नए चेहरों का समावेश इस चुनाव में सामाजिक प्रतिनिधित्व और युवा नेतृत्व पर पार्टी के फोकस को दर्शाता है. पार्टी अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक विविधता के मिश्रण वाला एक मज़बूत उम्मीदवार पैनल बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे बिहार में भाजपा का प्रदर्शन और भी प्रभावशाली हो.

