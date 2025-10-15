Bihar Chunav 2025: 3 भूमिहार, 2 राजपूत, 1 ब्राह्मण… Chirag ने ऐसे रचा टिकट वितरण का सियासी समीकरण

Bihar Chunav 2025: चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है. जिसमें 14 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है. चिराग पासवान की पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

लोजपा (रामविलास) से जाने किन्हें मिला टिकट

गोविन्दगंज- राजू तिवारी सिमरी बख्तियारपुर- संजय कुमार सिंह दरौली-अनु.जाति- विष्णु देव पासवान गरखा-अनु.जाति- सीमांत मृणाल साहेबपुर कमाल- सुरेंद्र कुमार बखरी-अनु.जाति- संजय कुमार परबत्ता- बाबुलाल शौर्य नाथनगर- मिथुन कुमार पालीगंज- सुनील कुमार ब्रह्मपुर- हुलास पांडे डेहरी- राजीव रंजन सिंह बलरामपुर- संगीता देवी मखदुमपुर- रानी कुमारी ओबरा- प्रकाश चन्द्र

पार्टी की ओर जीत की बधाई

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया. पार्टी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आप ‘बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट’ के सपने को साकार करने और बिहार के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाएंगे. आपके समर्पण और जनता के सहयोग से डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक और शानदार जीत हासिल करेगी. चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के तहत 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.

जेडीयू की पहली सूची में 57 उम्मीदवार शामिल

गौरतलब है कि बुधवार को जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवार की अपनी पहली सूची जारी की थी. इनमें विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा और महेश्वर हजारी जैसे नाम शामिल है. पार्टी ने इन सभी मौजूदा मंत्रियों पर भरोसा बरकरार रखा है. पूर्व मंत्री श्याम रजक और कद्दावर नेता अनंत कुमार सिंह प्रमुख है. पार्टी ने लगभग एक साल पहले राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जदयू में लौटे श्याम रजक को टिकट दिया है. अनंत कुमार सिंह मोकामा से उम्मीदवार होंगे.