BJP के कद्दावर नेता ने बिहार चुनाव से पहले फोड़ा ‘वीडियो बम’, बोले- ‘सम्राट-अनंत और ओसामा को वोट देने से अच्छा है…’

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर नए अपडेट सामने आ रहे हैं. एक पल लगता है कि बीजेपी नीत एनडीए ने बढ़त बना ली है तो अगले ही पल लगता है कि महागठबंधन ने बढ़त बना ली है. लेकिन अब तक ऊंट किस करवट बैठेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है. इस बीच, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक वीडियो जारी कर सियासी हलचल मचा दी है. फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए आरके सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी और अनंत सिंह जैसे लोगों को वोट देने से बेहतर है कि किसी छोटे से गड्ढे में डूब मरें. वीडियो में उन्होंने आपराधिक छवि वाले लगभग आधा दर्जन उम्मीदवारों के नाम लिए. इसके अलावा, उन्होंने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की.

आरके सिंह ने किन उम्मीदवारों के लिए नाम?

आरके सिंह ने अपने वीडियो में कई नामों का जिक्र करते हुए कहा कि ये उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले’ हैं. उन्होंने लोगों से दिवाली के इस पावन अवसर पर सोच-समझकर वोट देने और अपराधी व भ्रष्ट बताए जा रहे उम्मीदवारों से बचने की अपील की. ​ वीडियो में उन्होंने एनडीए और अन्य दलों के कुछ उम्मीदवारों का जिक्र करते हुए कई घटनाओं का हवाला दिया. उन्होंने खास तौर पर जिन तीन उम्मीदवारों के नाम लिए, उनके नाम- अनंत सिंह, सम्राट चौधरी और रघुनाथपुर से ओसामा शहाब हैं.

किन मामलों का किया जिक्र?

आरके सिंह ने कहा कि इन उम्मीदवारों पर हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं और ये कई बार जेल भी जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे मामलों में कार्रवाई के आदेश दिए थे. आरके सिंह ने यह भी कहा कि अपराध या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जनकल्याण और विकास में बाधा बनते हैं. अपने वीडियो में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कई नेताओं और उम्मीदवारों पर तीखे आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि इतनी ज्यादा है कि उन्हें वोट देना अनुचित है. अपने अनुभवों का हवाला देते हुए आरके सिंह ने कई मामलों का भी जिक्र किया.

उन्होंने जिनके नाम लिए, उनका आपराधिक इतिहास भी निकालकर लोगों के सामने रखा, उन्होंने इस वीडियो में कहा कि…

अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण और नरसंहार जैसे गंभीर आरोप हैं और वे जेल भी जा चुके हैं. उन्होंने याद किया कि 1985 में जब वे पटना के जिला जिस्ट्रेट थे, अनंत सिंह के कई रिश्तेदार अनुमंडल में हंगामा कर रहे थे और उन्हें हटाना पड़ा था. ओसामा शहाबुद्दीन: रघुनाथपुर से राजद उम्मीदवार और सीवान से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाबुद्दीन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन परिवार की प्रतिष्ठा के कारण यह मामला पुराना और संवेदनशील है. सम्राट चौधरी: उन्होंने तारापुर से भाजपा उम्मीदवार और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगे कुछ गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया- जैसे हत्या और आयु प्रमाण पत्रों में हेराफेरी- जिनका अभी तक संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है.

