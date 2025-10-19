Home > Chunav > Bihar Chunav: हाथ में हथकड़ी! आंखों में आंसू… गाना गाते हुए तेज प्रताप की पार्टी से भरा पर्चा

Bihar Chunav: हाथ में हथकड़ी! आंखों में आंसू… गाना गाते हुए तेज प्रताप की पार्टी से भरा पर्चा

Bihar Chunav 2025: गोपालगंज में JJD के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी हथकड़ी लगाकर नामांकन करने पहुंचे. नामांकन के बाद रोते हुए गाना गाते दिखे और फिर उन्हें तुरंत जेल भेज दिया गया.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 19, 2025 7:50:50 PM IST

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा क्षेत्र से एक अनोखी घटना सामने आई है. जेल में बंद कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (लोकतांत्रिक) से नामांकन पत्र दाखिल किया. हथकड़ी पहने और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच वह कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां निर्वाचन पदाधिकारी के सामने उन्होंने पर्चा जमा किया. यह घटना स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है. जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने हथकड़ी लगी हुई अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान उन्हें रोते हुए गाना गाते देखा गया.

जनशक्ति जनता दल ने बरौली विधानसभा क्षेत्र से धर्मेंद्र क्रांतिकारी को मैदान में उतारा है. नामांकन प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट में काफी हंगामा हुआ.

पुलिस सुरक्षा में नामांकन

कानूनी प्रक्रियाओं और अदालत की अनुमति के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में नामांकन कार्यालय लाया गया. धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने हलफनामा दाखिल करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने सहित सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की.

बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे

नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे. पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई. इसके बाद धर्मेंद्र क्रांतिकारी को वापस जेल भेज दिया गया है.

धोखाधड़ी समेत कई मामला में केस दर्ज

खबरों के मुताबिक, जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार धर्मेंद्र क्रांतिकारी को जमीन की धोखाधड़ी और कई अन्य आरोप में गिरफ्तार किया गया है. धर्मेंद्र क्रांतिकारी बरौली के माधोपुर गांव के निवासी है.

धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने कहा कि “मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे है. मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है, इसीलिए मैं जेल में हूं. बरौली के स्थानीय विधायक और उनके बेटे ने मुझे झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाया है.”

IND vs AUS: Shubman Gill ने पहले ही मैच में रचा इतिहास, तोड़ डाला Dhoni का ये खास रिकॉर्ड

Tags: bihar chunavbiharelection-hero-2biharelectionnewsdharmendra krantikaritej pratap yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025
Bihar Chunav: हाथ में हथकड़ी! आंखों में आंसू… गाना गाते हुए तेज प्रताप की पार्टी से भरा पर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Chunav: हाथ में हथकड़ी! आंखों में आंसू… गाना गाते हुए तेज प्रताप की पार्टी से भरा पर्चा
Bihar Chunav: हाथ में हथकड़ी! आंखों में आंसू… गाना गाते हुए तेज प्रताप की पार्टी से भरा पर्चा
Bihar Chunav: हाथ में हथकड़ी! आंखों में आंसू… गाना गाते हुए तेज प्रताप की पार्टी से भरा पर्चा
Bihar Chunav: हाथ में हथकड़ी! आंखों में आंसू… गाना गाते हुए तेज प्रताप की पार्टी से भरा पर्चा