RJD ने जारी की 143 उम्मीदवारों की लिस्ट, Tejashwi Yadav समेत मैदान में उतारे मजबूत चेहरे

Bihar Election 2025: राजद ने बिहार की 143 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. जी हां पार्टी ने राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा और मजबूत फैसला लिया है.

By: Heena Khan | Last Updated: October 20, 2025 12:38:42 PM IST

RJD Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं. वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, राजद ने बिहार की 143 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. जी हां पार्टी ने राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा और मजबूत फैसला लिया है. जबकि कुटुम्बा सीट से राजद द्वारा उम्मीदवार घोषित न किए जाने से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम आज औरंगाबाद की कुटुम्बा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं. राजद की आधिकारिक सूची में कुटुम्बा सीट से राजद उम्मीदवार का न होना महागठबंधन की रणनीति को साफ़ दर्शाता है.

चुनावी मैदान में उतरे बड़े चेहरे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि पूर्व मंत्री बीमा भारती को रूपौली से फिर से टिकट दिया गया है. सूची में सामाजिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है. बड़ी संख्या में उम्मीदवार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं. पार्टी ने लगभग हर ज़िले से नए और पुराने चेहरों को मैदान में उतारा है. जैसे मोकामा से वीणा देवी, दानापुर से रीतलाल राय, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव और मधेपुरा से प्रो. चंद्रशेखर.

RJD Candidates List

