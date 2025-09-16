Students Credit Card: CM Nitish Kumar का एक और एलान, बिना ब्याज मिलेगा Education लोन, जानें पूरी जानकारी
Bihar CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. पढ़ें पूरी खबर.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 16, 2025 1:35:43 PM IST

CM Nitish Kumar
CM Nitish Kumar

Bihar Chunav: बिहार में इसी साल चुनाव होने को है.चुनाव को लेकर सारी पार्टी तरह तरह के वादें कर रहें है. इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे है. मंगलवार को उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया. नीतीश कुमार ने कहा, “मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी.

मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व पोस्ट में लिखा, “बिहार में 07 निश्चय योजना के तहत, 12वीं पास कर चुके और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 02 अक्टूबर 2016 से लागू है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य आवेदक को 04 प्रतिशत ब्याज दर पर और महिला, विकलांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों को केवल 01 प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम 04 लाख रुपये का शिक्षा ऋण दिया जाता है.”

ऋण की वापसी में क्या बदलाव हुआ?

पोस्ट के जरिए से बताया गया कि दो लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों (05 वर्ष) में चुकाने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (07 वर्ष) कर दिया गया है और 02 लाख से अधिक की ऋण राशि को 84 मासिक (07 वर्ष) किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक (10 वर्ष) किस्तों में चुकाने का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. उच्च शिक्षा के लिए प्रदान किए जाने वाले शिक्षा ऋण में दी गई इन सुविधाओं से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह और लगन के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा अपने भविष्य के साथ-साथ राज्य और देश के भविष्य को भी संवार सकेंगे.”

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी कई घोषणाएं की हैं. लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगी है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ गई है. इसका लाभ भी लोगों को मिलने लगा है. इसी क्रम में अब नीतीश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस कदम उठाया गया है.

