जानिए कब से और कितने दिनों की होंगी दशहरे की छुट्टियां?

देश के अलग-अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां अलग-अलग रखीं गईं हैं. सामान्य रूप से सभी 25 या 26 सितम्बर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक हैं. चूंकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी और गाँधी जयंती दोनों ही हैं तो सामान्य कामकाजी लोगों को और एम्प्लोइ वर्ग को दो छुट्टियों की जगह एक छुट्टी से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी. इस वर्ष खास बात यह है कि कुछ राज्यों में लगातार 9 दिनों तक स्कूल-कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे.

इस वर्ष माँ की आराधना के लिए प्रथम दिन किए जाने वाली ‘कलश स्थापना’ 22 सितम्बर 2025 किया जाएगा. 27 सितम्बर को महापञ्चमी, 1 अक्टूबर को महानवमी और 2 अक्टूबर को विजयादशमी एवं रावण दहन के साथ-साथ माँ के विग्रहों के विसर्जन की तयारी आरम्भ हो जाएगी. ये नवरात्री पूरे 9 दिनों की होने वाली है जबकि विजयादशमी मिला कर यह पूजा 10 दिनीन तक चलेगी.

मुख्य रूप से दशहरा पश्चिम बंगाल और इसके आस-पास के इलाकों में मनाया जाता है. पश्चिम बंगाल के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में दशहरे के अस-पास मिलने वाली छुट्टियों की जानकारी कुछ इस प्रकार है.

21 सितंबर 2025 – महालया

29 सितंबर 2025 – महा सप्तमी

30 सितंबर 2025 – महाअष्टमी

01 अक्टूबर 2025 – महा नवमी

02 अक्टूबर 2025 – विजयादशमी और गाँधी जयंती

06 अक्टूबर 2025 – लक्ष्मी पूजा

21 अक्टूबर 2025 – दिवाली (दीपावली) (संभावित)