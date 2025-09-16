पंजाब दौरे पर अधिकारियों से क्यों भिड़ गए Rahul Gandhi? देखें Video
Rahul Gandhi Viral Video: राहुल गांधी सोमवार को पंजाब दौरे पर थे, इस दौरान पाकिस्तान की सीमा से सटे बाढ़ प्रभावित गांव जाना चाहते थे. लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 16, 2025 9:19:59 AM IST

Rahul Gandhi Punjab Visit
Rahul Gandhi Punjab Visit

Rahul Gandhi Punjab Visit: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 15 सितंबर, 2025 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi Punjab Visit) दीनानगर के मकोड़ा पाटन पहुंचे थे, जहां रावी नदी के दूसरी तरफ कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इस गांव के लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान सीमा के पास पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वहां जाने से मना कर दिया. इस दौरान राहुल गांधी और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली.

राहुल गांधी ने अधिकारियों से की बहस (Rahul Gandhi argued with officers)

राहुल गांधी गुरदासपुर के उन गांवों की ओर जा रहे थे जो पाकिस्तान सीमा से सटे हैं. जैसे ही वह आगे बढ़ने लगे, एसपी जुगराज सिंह (SP Jugraj Singh) ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया. उन्होंने साफ कहा कि आगे हालात सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि बॉर्डर की फेंसिंग टूटी हुई है. यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं. एसपी जुगराज सिंह की बात सुनकर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर मैं भारतीय सीमा में हूं तो आप मेरी सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे क्यों रोका जा रहा है?



राहुल के सवाल पर एसपी ने क्या कहा? (What did the SP say on Rahul’s question?)

इस सवाल पर एसपी ने कहा कि यह जगह थोड़ी अलग है, एसपी के इस सवाल पर राहुल गांधी ने पूछा कि क्या यह जगह भारत के अंदर नहीं आती और यह जगह अलग क्यों है? एसपी ने फिर सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया और कहा कि उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी हुई. काफी देर तक चर्चा और बहस के बाद भी अधिकारियों ने राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा? (What did the Punjab Congress president say?)

इस पूरे मामले पर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग (Punjab Congress state president Amarinder Singh Raja Warring) ने कहा कि आप हमें अपने ही देश में सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर हम अपनी ही जमीन पर सुरक्षित नहीं हैं, तो अब क्या है? पुलिस अधिकारियों के मना करने के बाद राहुल गांधी को उन गांवों का दौरा किए बिना ही वापस लौटना पड़ा. हालांकि इससे पहले उन्होंने कई अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की.

