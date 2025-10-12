Bihar Chunav 2025: LJPR, HAM और RLSP को जाने बिहार में कौन-कौन सी सीटें मिली?
NDA seat sharing: एनडीए (NDA) में सीटों के बंटवारे की घोषणा हो गई है. चलिए देख लेते हैं कि लोजपा (आर) हम 6 और रालोद को कौन-कौन सी सीटें मिली.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: October 13, 2025 2:37:00 AM IST

NDA Seat Sharing in Bihar
NDA Seat Sharing in Bihar

NDA Seat Sharing In Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए (NDA) में सीटों के बंटवारे की घोषणा हो गई है। लोजपा (आर) प्रमुख चिराग पासवान और बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर सीटों के बंटवारे की जानकारी पोस्ट की. इस फॉर्मूले के तहत, भाजपा (BJP) 101 सीटों, जदयू 101, लोजपा (आर) 29, हम 6 और रालोद 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 

इसका मतलब है कि भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. लंबी जद्दोजहद के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा की गई है. गौर करने वाली बात ये है कि NDA में इस बार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) को मिली सीटें ने सभी का ध्यान खींचा है. 

सीटों के बंटवारे की अंदरूनी कहानी

गौरतलब है कि जेडीयू ने एनडीए में सीटों के बंटवारे की ज़िम्मेदारी भाजपा को सौंपी थी. भाजपा नेता प्रधान, नित्यानंद राय, केशव प्रसाद मौर्य और विनोद तावड़े पिछले चार-पांच दिनों से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.

चिराग पासवान अपनी पसंद की कुछ सीटों की मांग कर रहे थे. काफी विचार-विमर्श के बाद, भाजपा ने चिराग पासवान को तीन सीटें दी हैं: हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर. इसके अलावा, हम और आरएलएम को बराबर सीटें देकर, उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी के भीतर कोई बड़ा या छोटा दल नहीं है.

चलिए नजर डाल लेते हैं कि लोजपा (आर), हम और रालोद के पाले में कौन-कौन सी सीटें आई-

चिराग पासवान के खाते की 29 सीटें-

बखरी,साहिबपुर, कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हायघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगिआंव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ,फतुआ, दानापुर, ब्रह्रपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलीरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूम, कसबा, सुगौली, मोरवा

उपेंद्र कुशवाहा की 6 सीटें-

सासाराम, उजियारपुर, दिनारा, मधुबनी, बाजपट्टी, महुआ 

जीतन राम पार्टी की सीटें-

सिकंदरा, कुटुंबा, बराचट्टी, इमामगंज, टेकारी, अतरी

