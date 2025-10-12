बिहार में अब कोई बड़ा भाई नहीं, NDA में कैसे हुआ सीटों का बंटवारा, जानें इनसाइड स्टोरी

NDA Seat Sharing in bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा हो गई है। लोजपा (आर) प्रमुख चिराग पासवान और बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर सीटों के बंटवारे की जानकारी पोस्ट की. इस फॉर्मूले के तहत, भाजपा 101 सीटों, जदयू 101, लोजपा (आर) 29, हम 6 और रालोद 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. सीटों के बंटवारे के इस समझौते ने राज्य में “बड़े भाई” और “छोटे भाई” के तस्वीर को खत्म कर दिया है. इसका मतलब है कि भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. लंबी जद्दोजहद के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा की गई है.

Bihar election 2025: NDA की सीट बंटवारे का हुआ एलान , BJP और JDU के बीच बराबरी की साझेदारी

बिहार में कोई बड़ा भाई नहीं

हाल ही तक, जदयू बिहार में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी. हालाँकि, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इसका मतलब है कि जदयू अब राज्य में बड़े भाई की भूमिका में नहीं है. इस बीच, भाजपा ने यह संदेश देने की भी पुरज़ोर कोशिश की है कि एनडीए में सभी बराबर हैं.

हम और आरएलएम को भी छह-छह सीटें आवंटित की गई हैं। पिछली बार हम को सात सीटें आवंटित की गई थीं. प्रधान ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि हम एनडीए के सहयोगी दलों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है. एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका खुशी से स्वागत करते हैं.

सीटों के बंटवारे की अंदरूनी कहानी

गौरतलब है कि जेडीयू ने एनडीए में सीटों के बंटवारे की ज़िम्मेदारी भाजपा को सौंपी थी. भाजपा नेता प्रधान, नित्यानंद राय, केशव प्रसाद मौर्य और विनोद तावड़े पिछले चार-पाँच दिनों से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.

चिराग पासवान अपनी पसंद की कुछ सीटों की माँग कर रहे थे. काफी विचार-विमर्श के बाद, भाजपा ने चिराग पासवान को तीन सीटें दी हैं: हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर. इसके अलावा, हम और आरएलएम को बराबर सीटें देकर, उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी के भीतर कोई बड़ा या छोटा दल नहीं है.

केवल सीटों का बंटवारा

सूत्रों से पता चलता है कि एनडीए के भीतर केवल सीटों के बंटवारे को ही अंतिम रूप दिया गया है. सीटों की संख्या तय हो गई है। किस पार्टी को कौन सी सीटें दी जाएँगी, इस पर अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. हालाँकि, सूत्रों के अनुसार, चिराग को उनकी पसंद की तीन सीटें दे दी गई हैं. माना जा रहा है कि सीट बंटवारे पर चर्चा कल तक पूरी हो जाएगी.

किसी को साधा, किसी को मनाया

बीजेपी ने पिछले पाँच दिनों में अपने सभी सहयोगियों को मना लिया है. चिराग शुरुआत में सीट बंटवारे के फॉर्मूले से नाखुश थे। नित्यानंद राय को चिराग को साधने की ज़िम्मेदारी दी गई थी. नित्यानंद राय ने दो दिनों में चिराग से पाँच से ज़्यादा बार मुलाकात की और फिर अपनी चिंताओं से आलाकमान को अवगत कराया.

इसके बाद, बीजेपी ने चिराग का मामला सुलझा लिया. इसके बाद पार्टी ने मांझी की नाराज़गी को या तो खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ज़रिए या उनके ज़रिए दूर किया. आखिरकार, मांझी ने पोस्ट किया कि वह पीएम नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे. इसके बाद, बीजेपी ने एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को भी छह सीटों पर राज़ी कर लिया. इस प्रकार, बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए को जीत मिल गई है, क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

