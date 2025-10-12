राघोपुर से हार जाएंगे Tejashwi Yadav, प्रशांत किशोर के दावों में कितना दम? यहां जानिए!
Bihar election politics: राघोपुर असेम्ब्ली का वोट समीकरण बेहद ही दिलचस्प है. यादव और मुस्लिम मतदाता मिलकर लगभग 48-50% वोट बनाते हैं, जो राजद का पारंपरिक आधार है.

By: Ashish Rai | Last Updated: October 12, 2025 6:50:53 PM IST

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Bihar Chunav 2025: 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट एक बार फिर सबसे दिलचस्प मुकाबला हो सकती है. प्रशांत किशोर ने शनिवार को इस क्षेत्र का दौरा किया. पीके ने दावा किया है कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं, तो इस सीट पर तेजस्वी का हश्र राहुल गांधी जैसा होगा. 2019 में राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे। राघोपुर सीट राजद के लिए अमेठी जैसी ही मानी जा सकती है, क्योंकि लालू यादव पहले दो बार और राबड़ी यादव पांच बार यहां से विधायक रह चुकी हैं. पिछले दो चुनावों में तेजस्वी यादव इस सीट से जीत चुके हैं.

राघोपुर सीट अपने जातीय समीकरणों के कारण राजद के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है. यही वजह है कि जब लालू यादव ने औपचारिक रूप से अपनी विरासत तेजस्वी को सौंपने का फैसला किया, तो राजनीति में उनके प्रवेश के लिए इसी पारंपरिक सीट को चुना गया. आइए यहां इस सीट के राजनीतिक समीकरणों को जानते हैं.

राघोपुर सीट लालू परिवार का गढ़ है

राघोपुर लालू प्रसाद यादव की पारंपरिक सीट मानी जाती है. लालू खुद दो बार यहाँ से विधायक रहे और फिर राबड़ी देवी को मैदान में उतारा, जो पाँच बार यहाँ से विधायक रह चुकी हैं. तेजस्वी यादव को 2015 में यहाँ से टिकट दिया गया था और 2020 में भी उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा था. तेजस्वी यादव ने यह सीट 38,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीती थी. हालाँकि, हाल ही में यह सीट दूसरी वजहों से भी चर्चा में रही है. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी यहाँ सक्रिय है. लालू के बड़े बेटे तेजस्वी यादव ने भी इस सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है और तेजस्वी के खिलाफ खुलकर प्रचार शुरू कर दिया है.

बिहार चुनाव में राघोपुर सीट चर्चा का विषय बनी हुई है

⦁ राघोपुर असेम्ब्ली का वोट समीकरण बेहद ही दिलचस्प है. यादव और मुस्लिम मतदाता मिलकर लगभग 48-50% वोट बनाते हैं, जो राजद का पारंपरिक आधार है.

⦁ अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और दलित समुदाय लगभग 35% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके बीच पीके ने अपने संगठन के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया है.

⦁ भूमिहार और ब्राह्मण मतदाता लगभग 12-13% हैं, जो पहले एनडीए का समर्थन करते रहे हैं. हालाँकि, इस वर्ग का एक हिस्सा प्रशांत किशोर के विकासोन्मुखी एजेंडे से प्रभावित हो सकता है.

⦁ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अगर पीके इस बार यादव-मुस्लिम मतदाताओं का कुछ प्रतिशत भी अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

प्रशांत किशोर की लड़ाई बेहद कठिन है

प्रशांत किशोर का पूरा ध्यान स्थानीय असंतोष, बेरोज़गारी और विकास की कमी पर है. वे खुद को जनसुराज के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं. हालाँकि, तेजस्वी यादव को पारिवारिक प्रभाव, सांगठनिक मज़बूती और यादव-मुस्लिम वोट बैंक की एकता का फ़ायदा मिल रहा है. इस बार राघोपुर का चुनाव सिर्फ़ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि परिवार और विकल्प के बीच की लड़ाई नज़र आ रही है. अगर पीके यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो उनके लिए जीतना मुश्किल होगा. 

