Bihar Election: ‘मुस्लिम नेतृत्व…’, बिहार चुनाव से पहले मौलाना बरेलवी ने तेजस्वी पर फोड़ा नया बम, सुन लालू भी हो गए सन्न!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो बिहार में मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: October 15, 2025 3:02:37 PM IST

Maulana Shahabuddin Razvi on Tejashwi Yadav
Maulana Shahabuddin Razvi on Tejashwi Yadav

Maulana Shahabuddin Razvi on Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. जदयू, भाजपा, जन सुराज और हम जैसी पार्टियों ने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है. हालांकि सभी उम्मीदवारों का एलान नहीं हुआ है. राजद ने भी कुछ उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दे दिया है. लेकिन अभी महागठबंधन में सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है. इस बीच, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. या यूं कहे कि राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है.

मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कहा?

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में वही गलती दोहरा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की थी. उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने और हाशिए पर डालने का काम कर रहे हैं. मौलाना बरेलवी ने मुस्लिम समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि बिहार में चुनावी माहौल गरमा रहा है और सभी दल तैयारियों में जुटे हैं.



मौलाना ने जारी किया प्रेस नोट

बुधवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि सहरसा में शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली में मंच पर मौजूद 25 नेताओं में से एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया, जबकि बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 25 प्रतिशत है. आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पिछले एक महीने से लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे समुदाय के लोग कहीं भी गाड़ी या मंच पर नजर नहीं आए.

मौलाना बरेलवी ने तेजस्वी यादव पर लगाया बड़ा आरोप

मुस्लिम मौलाना बरेलवी ने कहा कि तेजस्वी यादव इस समय 2.5 प्रतिशत वोट बैंक को खुश करने और हमारे समुदाय के 25 प्रतिशत लोगों की अनदेखी करने में लगे हैं. मौलाना बरेलवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने यूपी में मुस्लिम नेतृत्व का सफाया कर दिया और अब तेजस्वी बिहार में भी यही कर रहे हैं. समुदाय के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए.

महागठबंधन में कब होगा सीटों का बंटवारा?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों जदयू, भाजपा और हम ने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है. लेकिन महागठबंधन के घटक दलों कांग्रेस, राजद, भाकपा (माले), विकासशील इंसान पार्टी और अन्य पार्टियों में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई है. हालांकि, राजद ने कुछ उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दे दिया है. आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजद कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देगी? ये तो राजद के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा. 

