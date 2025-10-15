Home > Chunav > बिहार एनडीए में बड़ा खेला करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? रातभर चलती रही बैठक फिर भी नहीं बात; जानें- किस बात से नाराज हैं RLM प्रमुख

बिहार एनडीए में बड़ा खेला करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? रातभर चलती रही बैठक फिर भी नहीं बात; जानें- किस बात से नाराज हैं RLM प्रमुख

Bihar Chunav 2025: बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. जानकारी सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM की कुछ सीटें LJP(R) और JDU के खाते में जाने के बाद जबरदस्त खटपट चल रहा है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 15, 2025 1:36:24 PM IST

Upendra Kushwaha Angry in NDA: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) को लेकर एनडीए (NDA) में सीटों का तो बंटवारा हो गया है, लेकिन एनडीए के घटक दलों में असंतोष की लहर आज भी दौड़ रही है. कल सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि मंत्री की सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिलने पर नीतीश कुमार खासे नाराज है. भाजपा के मुकाबले जदयू को बराबर सीट मिलने पर भी नीतीश कुमार के नाराज होने की खबर सामने आई है. अब एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) की नाराजगी सामने आई है.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) की नाराजगी आई सामने

मंगलवार देर रात सीटों में फेरबदल की खबर मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में बेचैनी छा गई. जानकारी सामने आ रही है कि महुआ सीट RLM से लोजपा (R) और दिनारा सीट जेडीयू (JDU) के खाते में जाने की सूचना मिलने पर पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई. RLM ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा समेत किसी भी एनडीए उम्मीदवार के नामांकन में शामिल न होने का निर्देश दिया है. मंगलवार शाम पटना से सासाराम जा रहे RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीच रास्ते से ही लौट आए. खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दोपहर 12:30 बजे RLM नेताओं की बैठक बुलाई है.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलीं थीं 6 सीटें

RLM से मिली जानकारी के अनुसार, सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक में RLM को छह सीटें देने पर सहमति बनी. RLM ने केवल छह सीटों पर सहमति जताई, इस शर्त के साथ कि सीटों का फैसला पार्टी करेगी. भाजपा नेता इस पर राजी हो गए. रालोसपा ने जिन छह सीटों पर उम्मीदवार उतारने का इरादा किया था, उनमें सासाराम, मधुबनी, दिनारा, बाजपट्टी, महुआ और उजियारपुर शामिल हैं. बताया जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने सभी छह सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए थे और उम्मीदवारों को सूचित कर दिया था. हालांकि, मंगलवार शाम को पार्टी को सूचना मिली कि महुआ सीट अब लोजपा (आर) को और दिनारा सीट जदयू को दी जाएगी.

महुआ सीट से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को उतारने की थी योजना

पार्टी ने महुआ सीट से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा और दिनारा से आलोक सिंह को मैदान में उतारने की योजना बनाई थी. सीट परिवर्तन की जानकारी सामने आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपने पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन से दूर रहें. इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने  जानकारी देते हुए बताया कि एनडीए (NDA) में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को केवल छह सीटें मिली हैं. अगर इनमें से किसी भी सीट में बदलाव होता है, तो यह अस्वीकार्य है. सीटों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए.

अमित शाह से मिलने पर अड़े उपेंद्र कुशवाहा

सीट लोजपा (आर) और जदयू के खाते में जाने के बाद इस नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देर रात राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के घर बीजेपी के कई बड़े नेता नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा पहुंचे. रात करीब 11 बजे शुरू हुई यह बैठक सुबह 5 बजे तक चली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कम नहीं हुई. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि बंद कमरे में घंटों चली इस बातचीत में भाजपा नेताओं ने कुशवाहा को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वे किसी भी समझौते पर तब तक राजी नहीं होंगे जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे मुलाकात न हो जाए.

Tags: bihar chunav 2025Bihar Election 2025biharelectionnewssamrat choudharyupendra kushwaha
