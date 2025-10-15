Bihar Election: बाहुबली नेता अनंत सिंह ने किस सीट से भरा नामांकन? दावा सुन अभी से ही हांफने लगे विरोधी

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है. बाहुबली अनंत सिंह ने मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को मोकामा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया. वह सफेद रंग की थार में सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे. इससे पहले उन्होंने अपने 25,000 समर्थकों के लिए भोज का आयोजन किया. बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों के लिए एक लाख से ज्यादा रसगुल्ले बनाए गए थे. नामांकन के बाद अनंत सिंह ने एक रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों वाहनों का काफिला शामिल था. इससे पहले अनंत सिंह ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की और फिर थार में बैठकर नामांकन के लिए रवाना हुए.

अनंत सिंह ने क्या कहा?

नामांकन दाखिल करने के बाद अनंत सिंह ने बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मोकामा में जीत का अंतर एक लाख होगा. इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि उनके विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी. नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे और भाजपा गठबंधन फिर से सत्ता में आएगा. राजद के टिकट पर 2020 का चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के टिकट पर मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. सिंह को अपने घर से एके-47 समेत हथियार और विस्फोटक बरामद होने के आरोप में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

सजा के बाद खो दी थी विधायकी

10 साल की सजा होने पर अनंत सिंह को अपने विधायकी खोनी पड़ी थी. जब अनंत सिंह को सजा हुई तो उनकी पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर 2022 का मोकामा उपचुनाव जीता. हालांकि, (14 अगस्त, 2024) को पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया. जेल से रिहा होने के बाद ही अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिससे अटकलें तेज हो गईं थी कि वह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं.

जानकारी के अनुसार, साल 2005 से अनंत मोकामा से लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं. उन्होंने पहले तीन बार जदयू के टिकट पर, फिर निर्दलीय के रूप में और 2020 में राजद के टिकट पर जीत हासिल की. ​​अनंत ने 2019 में नीलम को कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वह जदयू के ललन सिंह से 1.75 लाख वोटों के अंतर से हार गईं.

