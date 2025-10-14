Bihar Chunav 2025: Raghopur चुनाव में नया मोड़! Prashant Kishor नहीं बल्कि चंचल सिंह देंगे तेजस्वी को टक्कर

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए जनसुराज पार्टी ने तेजस्वी यादव के हाई-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. जनसुराज ने इस सीट से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है. यह घोषणा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है. क्योंकि इससे पार्टी संयोजक प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने की अटकलें पर लगभग विराम लग गया है. प्रशांत किशोर के रोहतास के करगहर या वैशाली के राघोपुर से चुनाव लड़ने की उम्मीद थी. लेकिन अब पार्टी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए है.

चंचल सिंह को राघोपुर से टिकट

जनसुराज पार्टी ने राघोपुर विधानसभा सीट से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है. यह सीट राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव का गढ़ मानी जाती है. चंचल सिंह का सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव से होगा. जिससे यह सीट और भी दिलचस्प हो गई है. पहले माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ सकते है.

क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं?

रोहतास जिले की राघोपुर और करगहर प्रशांत किशोर के लिए व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने की दो संभावित सीटें थी. अब जबकि जनसुराज पार्टी ने दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. यह तय माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस विधानसभा चुनाव में व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे. अब उनका ध्यान पूरे राज्य में जनसुराज संगठन को मज़बूत करने पर रहेगा.

जन सुराज की उम्मीदवार

बिहारशरीफ से दिनेश कुमार, पटना कुम्हरार से केसी सिन्हा, नालंदा से कुमारी पूनम सिन्हा, आरा से विजय कुमार गुप्ता, करहगर से रितेश रंजन पांडे, गोह से सीताराम दुखारी, नबीनगर से अर्चना चंद्रा, बोधगया से लक्ष्मण मांझी, दरभंगा (ग्रामीण) से शोएब खान और बनियापुर से श्रवण कुमार महतो चुनावी मैदान में जन सुराज उम्मीदवार होंगे.