Bihar Chunav 2025: वो 13 सीटें कौन सी हैं? जहां महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे आमने-सामने; क्या तेजस्वी बन पाएंगे CM

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं हुआ है. महागठबंधन के घटक दल राजद, कांग्रेस, सीपीआई (एमएल), सीपीआई (एल), सीपीआई( एम) और वीआईपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब तक समझौता नहीं हुआ है. सभी पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है. अगर राजद की बात करें तो बिहार की 143 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इसके अलावा, कांग्रेस की बात करें तो अब तक 61 प्रत्याशियों के नाम का एलान कर चुकी है.

महागठबंधन के घटक दलों ने कितने सीटों पर उतारे उम्मीदवार?

लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. कांग्रेस ने 61, सीपीआई माले ने 20, वीआईपी ने 11, सीपीआई ने 6 और सीपीएम ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. सहरसा से पान समाज के नेता और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया आईपी गुप्ता ने भी महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है. गुप्ता का दावा है कि उनकी पार्टी गठबंधन में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

यह भी पढ़ें :-

कितने सीटों पर होगा फ्रेंडली मुकाबला?

बिहार विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो गया है. पहले दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है जबकि दूसरे चरण के लिए आज यानी सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को नामांकन की आखिरी तारीख है. साथ ही दोनों गठबंधनों के साथ-साथ अन्य दल की तरफ से प्रत्याशियों का पूरा ऐलान भी हो चुका है. वहीं सभी पार्टियों की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है. सभी दल के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं. बिहार के 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आमने-सामने हैं.

बिहार में 13 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया महागठबंधन के दल आपस में ही आमने-सामने हैं. हालांकि इनमें रोसड़ा सीट पर सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द हो गया था. यहां पर ब्रज किशोर रवि कांग्रेस से उम्मदीवार हैं.

महागठबंधन के उम्मीदवार आमने-सामने

करगहर – महेंद्र गुप्ता CPI VS संतोष मिश्रा कांग्रेस सुगौली – शशिभूषण सिंह RJD VS मनोज सहनी VIP बिहारशरीफ – शिव प्रकाश यादव CPI VS ओमैर खान कांग्रेस राजापाकर – मोहित पासवान CPI VS प्रतिमा दास कांग्रेस बछवाड़ा – अवधेश राय CPI VS गरीब दास कांग्रेस गौरा बौराम – अफजल अली RJD VS संतोष सहनी VIP लालगंज – शिवानी शुक्ला RJD VS आदित्य राजा कांग्रेस कहलगांव – रजनीश यादव RJD VS प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस सिकंदरा – उदय नारायण चौधरी RJD VS विनोद चौधरी कांग्रेस वारिसलीगंज – अनिता देवी RJD VS मंटन सिंह कांग्रेस वैशाली – अजय कुशवाहा RJD VS संजीव कुमार कांग्रेस चैनपुर – VIP के प्रदेश अध्यक्ष बालगोविंद बिंद Vs RJD से बृज किशोर बिंदु झंझारपुर – CPI से राम नारायण यादव Vs VIP उम्मीदवार

यह भी पढ़ें :-