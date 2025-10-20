Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भरा नामांकन, काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन फ़ाइल कर दिया है. इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था. उस दौरान ज्योति सिंह ने अपने पति के समर्थन में घूम-घूमकर पूरे क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया था.

जनता से जुड़ी रही हैं ज्योति सिंह

हालांकि, चुनाव परिणाम में पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, मगर ज्योति सिंह ने क्षेत्र से अपना जुड़ाव नहीं छोड़ा. वे चुनाव के बाद भी लगातार जनता के बीच जाती रहीं, लोगों की समस्याएं सुनतीं रहीं और स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेतीं रहीं . यही कारण है कि काराकाट की जनता में उनका अलग प्रभाव और पहचान बन चुकी है.

काराकाट में चतुर्भुज होने की कगार में मुकाबला

राजनीतिक हलकों में ज्योति सिंह के इस कदम को काराकाट की सियासत में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है. पहले से ही मुकाबला दिलचस्प बना हुआ था, लेकिन ज्योति सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला और त्रिकोणीय से चतुर्भुज होने की संभावना बढ़ गई है.

VIDEO | Bihar: Bhojpuri star Pawan Singh’s wife Jyoti Singh files nomination as independent candidate from Karakat. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/jF0OwgAUIz — Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2025

अगर अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के महाबली सिंह, महागठबंधन के अरुण सिंह, बसपा की बंदना राज और जन सुराज पार्टी के योगेंद्र सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया है. ऐसे में अब काराकाट का चुनावी रण पूरी तरह गर्म हो चुका है. स्थानीय विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह के लोकसभा चुनाव के समय जो युवा और महिला वर्ग का समर्थन मिला था, वही इस बार ज्योति सिंह के लिए बड़ा आधार बन सकता है. वहीं, क्षेत्र के परंपरागत राजनीतिक दलों के लिए यह चुनौती भी है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों पर किस तरह अपनी पकड़ मजबूत करें.

यह भी पढ़ें :-

ज्योति सिंह ने क्या कहा?

ज्योति सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य काराकाट के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा. उन्होंने काराकाट की जनता से अपील करते हुए कहा कि हम राजनीति में बदलाव और पारदर्शिता लाने आए हैं, जनता जिस विश्वास से हमें देख रही है, उस पर खड़ा उतरना ही हमारा संकल्प है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में पवन सिंह और ज्योति के रिश्ते काफी चर्चा में रहे हैं. ज्योति ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए थे. पलटवार करते हुए पवन सिंह ने भी ज्योति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर खुलकर बात की.

अदालत में चल रहा तलाक का मामला

पवन सिंह ने रियलिटी शो ‘Rise and Fall’ में कहा था कि उनका तलाक का मामला लंबित है. शो छोड़ने के बाद उनके और उनकी पत्नी ज्योति के बीच विवाद काफी बढ़ गया था. जो काफी दिनों तक मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा था. पवन सिंह ने मीडिया में ज्योति के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन सिंह ने कहा कि ज्योति के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी विधायक बने, जो उनके बस की बात नहीं थी. आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह विधायकी के लिए इतना नीचे गिर जाएगी. पवन सिंह ने यह भी खुलासा किया कि उनका तलाक का मामला चल रहा है और ज्योति ने भरण-पोषण का दावा दायर किया है.

यह भी पढ़ें :-