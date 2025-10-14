बिहार के कितने विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज? आंकड़े देख फटी रह जाएंगी आंखें

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में विजयी हुए 66 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन वॉच ने सोमवार को यह रिपोर्ट जारी की. आगामी चुनावों में बेदाग छवि वाले उम्मीदवारों के चयन को प्रोत्साहित करने के लिए एडीआर की यह रिपोर्ट मंगलवार को सभी प्रमुख दलों के प्रदेश अध्यक्षों को भी भेजी जाएगी. एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच के संयोजक राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि सभी दलों से उम्मीदवारों के चयन से पहले उनकी पृष्ठभूमि की गहन समीक्षा करने का आग्रह किया जाएगा.

कितने विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज?

एडीआर की यह रिपोर्ट 241 विधायकों की आपराधिक मामलों की रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में विजयी हुए 241 विधायकों में से कुल 158 (66 प्रतिशत) वर्तमान विधायक हैं जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. इनमें से 119 (49%) ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 16 विधायकों के खिलाफ हत्या से संबंधित मामले दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें :-

पार्टियों के मामले में भाजपा सबसे ऊपर

अगर अलग-अलग पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के हैं, जिनपर आपराधिक मामले दर्ज है. इनमें से भाजपा के 83 विधायकों में से 41 (49%), राजद के 72 विधायकों में से 43 (60%), जदयू के 47 विधायकों में से 13 (28%), कांग्रेस के 17 विधायकों में से नौ (53%), भाकपा (माले) के 11 में से सात (64%), हम के चार विधायकों में से एक (25%), माकपा के दो में से दो (100%), एआईएमआईएम के एक विधायक में से एक (100%), और दो निर्दलीय विधायकों में से दो (100%) पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

बिहार के कितने विधायक करोड़पति हैं?

रिपोर्ट के अनुसार करोड़पति विधायकों में 241 में से 194 विधायक करोड़पति हैं. वर्तमान 241 विधायकों की कुल मिलाकर संपत्ति 1121.61 करोड़ है. करोड़पति विधायकों में सबसे अधिक भाजपा में 72, राजद में 63, जदयू में 39, कांग्रेस में 13, हम में दो, भाकपा माले में एक, माकपा में एक विधायक हैं. इनमें सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायकों में मोकामा की विधायक नीलम देवी हैं. उनकी संपत्ति कुल 80 करोड़ रुपये की है. दूसरे स्थान पर बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी हैं, जिनकी चल-अचल संपत्ति 72 करोड़ रुपये की है. तीसरे स्थान पर भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की है, जिनकी संपत्ति 43 करोड़ रुपये की है. सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में अलौली के विधायक राम विकास सदा है, जिनके पास सिर्फ 70 हजार की चल-अचल संपत्ति हैं.

फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति एक लाख रुपये से अधिक की है. सबसे कम संपत्ति वाले विधायकों में तीसरे नंबर पर पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ हैं. उनके पास कुल तीन लाख 45 हजार रुपये की संपत्ति है.

यह भी पढ़ें :-