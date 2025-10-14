Home > बिहार > Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. जानिए इस लिस्ट में किन चेहरों को मिला मौका और किसका कटा टिकट.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 14, 2025 11:53:58 PM IST

Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

Bihar politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है. इस सूची में कई वरिष्ठ और मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली है. पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है, ताकि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिल सके. भाजपा की इस पहली लिस्ट को देखकर यह साफ झलकता है कि पार्टी ने इस बार जीत की संभावनाओं और स्थानीय समीकरणों को प्राथमिकता दी है. वहीं, अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि अगली सूची में किन दिग्गज नेताओं का नाम शामिल होता है.

यहाँ देखिए पूरी सूची…

Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

Tags: bihar bjpbihar politicsbiharelectionnewsBJP candidates listNDA alliance
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची
Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची
Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची
Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची