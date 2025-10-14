Bihar election news: BJP ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखें पूरी सूची

Bihar politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई है. इस सूची में कई वरिष्ठ और मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली है. पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है, ताकि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिल सके. भाजपा की इस पहली लिस्ट को देखकर यह साफ झलकता है कि पार्टी ने इस बार जीत की संभावनाओं और स्थानीय समीकरणों को प्राथमिकता दी है. वहीं, अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि अगली सूची में किन दिग्गज नेताओं का नाम शामिल होता है.

यहाँ देखिए पूरी सूची…