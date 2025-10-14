JDU और Chirag की सीटों पर BJP का कब्जा! जानें- बीजेपी की लिस्ट में क्या है खास

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है. चुनाव आयोग ने बिहार में मतदान की तारीख का एलान कर दिया है. मतदान दो चरणों में होगा. 6 और 11 नवंबर. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएंगा. इसके साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

BJP ने जारी किया लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पहली सूची में पहले चरण की 38 और दूसरे चरण की 33 सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई है. कुछ चौंकाने वाले नाम तो हैं. लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनके चुनाव लड़ने की अटकलें थीं. लेकिन वे गायब है.

नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया है. रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब से टिकट दिया गया है. अनिल सिंह को हिसुआ से उम्मीदवार बनाया गया है. यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाने की अटकले थी. विधान पार्षद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सीवान से उम्मीदवार बनाया गया है. मंत्री मोतीलाल प्रसाद का रीगा से टिकट काट दिया गया है. उनकी जगह बैद्यनाथ प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है. हरिभूषण ठाकुर को बचौल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. अब तक यह सीट जदयू के राजीव कुमार सिंह के पास थी.

नंद किशोर यादव ने क्या कहा?

टिकट न मिलने पर नंद किशोर यादव ने कहा कि ‘मैं भाजपा के फैसले के साथ हूं. भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है. मैं नई पीढ़ी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं. पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे लगातार सात बार विजयी बनाया है. भाजपा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जो स्नेह और प्यार मुझ पर बरसाया है. उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा.