Bihar election 2025: NDA की सीट बंटवारे का हुआ एलान , BJP और JDU के बीच बराबरी की साझेदारी

NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें दी गई हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह सीटें दी गई हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) भी छह सीटों पर चुनाव लड़ेगा.

भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने ट्विटर पर लिखा, “एकजुट और समर्पित एनडीए… एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण और आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है, जो इस प्रकार है:

भाजपा – 101 सीटें जदयू – 101 सीटें लोजपा (रामविलास) – 29 सीटें रालोमो – 6 सीटें हम – 6 सीटें

उन्होंने आगे लिखा, "एनडीए के सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का खुशी से स्वागत किया है." सभी सहयोगी दल बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए कमर कस रहे हैं और दृढ़ संकल्पित हैं. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनावों के लिए मुख्य चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुँच गए हैं.

सहयोगी दलों की प्रतिक्रियाएँ

लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे के बारे में कहा, “एनडीए परिवार ने सीटों के बंटवारे का समझौता पूरा कर लिया है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव सौहार्दपूर्ण माहौल में. बिहार तैयार है, फिर से एनडीए सरकार. इस बार पूरी ताकत से, ‘बिहार पहले, बिहारी पहले!’ के नारे के साथ.

मांझी ने कहा, “हमने संसद में सिर्फ़ एक सीट जीती है, लेकिन हमने कोई नाराज़गी नहीं जताई. अब अगर बिहार विधानसभा चुनाव में हमने छह सीटें जीती हैं, तो यह आलाकमान का फ़ैसला है और हम इसे स्वीकार करते हैं.” उन्होंने आगे कहा, “हमें जो दिया गया है, उससे हम संतुष्ट हैं. हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है.”

