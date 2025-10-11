पवन सिंह की सियासत में एंट्री के बाद कौन बना विलेन? क्या फ्लॉप हो गई पावर स्टार की ‘राजनीति’
Pawan Singh: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए थे. जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे. लेकिन अब उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का एलान किया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 11, 2025 12:09:42 PM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) को लेकर एक बहुत ही बड़ी सामने आ रही है. दरअसल, भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने एलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. पवन सिंह (Pawan Singh) ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी (BJP) में शामिल नहीं हुआ हूं. पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए इसकी जानकारी दी है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरी समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना हीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है. मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा. 

पवन सिंह ने क्यों उठाया ऐसा कदम? (Pawan Singh will not contest the election)

गौरतलब है कि पवन सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार को राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) से शेखपुरा स्थित उनके आवास पर मुलाकात की. हालांकि, इसके बाद ज्योति सिंह ने स्पष्ट किया कि इस मुलाकात का उनका कोई चुनावी मकसद नहीं है. इस पर सफाई देते हुए ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने कहा कि मैं किसी चुनाव में हिस्सा लेने या टिकट के लिए नहीं आई हूं. मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वह किसी और महिला के साथ न हो. मैं उन सभी महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूं जो अन्याय झेल रही हैं.

पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ा था लोकसभा चुनाव (Pawan Singh contested Lok Sabha elections 2024 as an independent)

गौरतलब है कि पवन सिंह ने काराकाट सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था. हालांकि, इस चुनाव में पवन सिंह को हार मिली थी. इसके बाद पवन सिंह ने राजनीति से दूरी बना ली थी. फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई. फिर अमित शाह से पवन सिंह की मुलाकात हुई. अब आप सोच रहे होंगे आखिर उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने मुलाकात क्यों की तो आपको बतातें चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की वजह से चुनाव हार गए थे. फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) एनडीए के साथ गठबंधन में हैं. इसलिए पवन सिंह को भाजपा में शामिल कराने से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया गया ताकि दोनों के बीच सुलह हो सके. लेकिन अब पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का एलान कर सबको चौंका दिया है.

पत्नी ज्योति से चल रहा विवाद

पवन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद से पत्नी ज्योति सिंह लगातार आरोप लगा रही है. हाल ही में लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची उनकी पत्नी ज्योति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह भावुक और रोती हुई नजर आईं. इस वीडियो के बाद पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद और ज्योति पर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी. इस घटना ने बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में नया मोड़ पैदा कर दिया है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि पत्नी ज्योति सिंह से विवाद की वजह से पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का एलान किया है.

