Bihar Election 2025: ‘लालू यादव’ ने सारण से पर्चा भर बढ़ा दी तेजस्वी की टेंशन, अब क्या करेंगी राबड़ी देवी?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही लालू प्रसाद यादव ने सारण के मरहौरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा भरकर सबको चौंका दिया है.

October 11, 2025

Lalu Prasad Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन के पहले दिन नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में एक नाम ऐसा भी नाम सामने आया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव है. लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद नहीं है, ये कोई और है. जी हां, आपने एकदम सही सुना.  राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख प्रमुख लालू प्रसाद यादव नहीं हैं, बल्कि उनका हमनाम है, जो लगातार चुनाव लड़ने की अपनी आदत के लिए जाना जाता है. हालांकि अब तक सफलता उससे कोसों दूर रही है.

लालू प्रसाद यादव कौन है? (Who is Lalu Prasad Yadav?)

जानकारी के अनुसार, लालू प्रसाद यादव की उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है. जिसके बारे में बताया जाता है कि सारण जिले के जादो रहीमपुर गांव के निवासी हैं. उन्होंने शुक्रवार को मरहौरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया. यह विधानसभा क्षेत्र सारण लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जो लंबे समय से राजद प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम से जुड़ी रही है. लालू प्रसाद यादव ने 1977 में इसी सीट से पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया था. लालू प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने पहली बार 2001 में चुनाव लड़ा था, जब वार्ड पार्षद के पद के लिए मैदान में उतरा था.

बिहार में रहीमपुर कहां स्थित है?

रहीमपुर गांव राज्य की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर है. सारण वही लोकसभा सीट है, जिसने 1977 से कई बार मशहूर लालू प्रसाद यादव को संसद में भेजा है. हालांकि, बिहार के इस कम चर्चित लालू प्रसाद यादव को उनके लगातार लेकिन असफल चुनावी प्रयासों के कारण ‘धरती पकड़’ की उपाधि मिल चुकी है. वह अपने मशहूर नाम के बोझ से बेपरवाह दिखते हैं. उन्होंने गर्व से उस पल को याद करते हुए कहा कि मैंने 2014 के लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था. उस समय वह अपने पति की जगह मैदान में थीं, जिन्हें चारा घोटाला मामले में दोषसिद्धि के बाद चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया गया था. हालांकि, उस चुनाव में राबड़ी देवी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजीव प्रताप रूड़ी से हार गई थीं.

लालू प्रसाद यादव ने कब-कब लड़ा चुनाव? (When did Lalu Prasad Yadav contest elections?)

लालू प्रसाद यादव ने अब तक कई चुनाव लड़े हैं. यहां तक कि उन्होंने 2017 और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में भी नामांकन किया था, हालांकि, दोनों बार उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था. खेती-किसानी करने वाले शख्स के पास चुनावी रोमांच का शौक पूरा करने के लिए खूब वक्त है. उन्होंने पिछ्ला लोकसभा चुनाव और हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव भी लड़ा था. 

