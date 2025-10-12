‘ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं दिया तो…’, AIMIM नेता की बीवी को धमकी, जानिए क्या है बवाल मामला!
AIMIM: मुस्तफा ने खुलेआम कहा कि वह AIMIM के 'दीवाने' हैं, अगर उनकी पत्नी AIMIM को वोट नहीं देंगी, तो वह उन्हें छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे.

By: Ashish Rai | Published: October 12, 2025 10:46:11 PM IST

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच AIMIM को मिला एक अनोखा समर्थन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से AIMIM उम्मीदवार तौसीफ आलम के समर्थन में स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफा पूर्व विधायक के आवास पहुँचे और एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई.

मुस्तफा ने खुलेआम कहा कि वह AIMIM के ‘दीवाने’ हैं और RJD की लाख कोशिशों के बावजूद पार्टी नहीं छोड़ेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी को ‘छोड़ने’ की धमकी भी देते हुए कहा कि अगर उनकी पत्नी AIMIM को वोट नहीं देंगी, तो वह उन्हें छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे.

राघोपुर से हार जाएंगे Tejashwi Yadav, प्रशांत किशोर के दावों में कितना दम? यहां जानिए!

गुलाम मुस्तफा पूर्व विधायक तौसीफ आलम से मिलने आए थे

यह घटना एआईएमआईएम के पूर्व उम्मीदवार बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम के निजी आवास पर हुई, जहाँ स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफा उनके समर्थन में मिलने आए थे. मुस्तफा की पत्नी भी मौजूद थीं। मुलाक़ात के दौरान मुस्तफा भावुक हो गए और बोले, “हम एआईएमआईएम के प्रशंसक हैं. जो लोग हमें देख रहे हैं, यानी राजद नेताओं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कृपया मुझे खरीदने की कोशिश न करें. चाहे ठाकुरगंज हो या अररिया विधानसभा क्षेत्र, आपने मुझे काफी परेशान कर दिया है.अब मुझे और परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर मेरी पत्नी एआईएमआईएम को वोट नहीं देती है, तो मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एआईएमआईएम छोड़ने को तैयार नहीं हूँ.”

‘आप लोग बार-बार कहते रहते हैं अपना रेट बोलिए’

इसके अलावा, उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा, “राजद नेताओं, कृपया आज के बाद मुझे फ़ोन न करें, क्योंकि मैं आपके फ़ोन से तंग आ गया हूँ. कृपया मुझे खरीदने की कोशिश न करें.” आप लोग बार-बार हमें रेट बताने और कितना चार्ज करेंगे, ये कहते रहते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कहते क्योंकि हम AIMIM से जुड़े हैं. आप लोग हमें लगातार परेशान कर रहे हैं, इसलिए कृपया हमें परेशान न करें. हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमें परेशान न करें. आज के बाद हमें फ़ोन न करें.

बिहार में अब कोई बड़ा भाई नहीं, NDA में कैसे हुआ सीटों का बंटवारा, जानें इनसाइड स्टोरी

