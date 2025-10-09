उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए दिवाली का बंपर तोहफा, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

A great employment opportunity: क्या आप भी रोज़गार की तलाश में हैं, अगर हां तो यह खबर आपके लिए हैं. उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस बार दिवाली का बंपर तोहफा मिला है. दरअसल, राज्य सरकार के श्रम और सेवायोजन विभाग द्वारा यूएई (UAE) और ओमान में कुल 10 हजार 655 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

रोजगार महाकुंभ: विदेश में 10,655 पदों पर नौकरी:

उत्तर प्रदेश की सरकार 14 और 15 अक्टूबर को गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो दिन का रोजगार महाकुंभ आयोजित करने जा रही है. इस मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को यूएई (UAE) और ओमान (Oman) जैसे देशों में रोज़गार दिलाना है.

किन पदों पर होगी भर्ती और कितनी मिलेगी सैलरी?:

जानकारी के मुताबिक, रोजगार महाकुंभ में यूएई और ओमान की कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी. जिनमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, सुपरवाइजर रिगिंग, मोबाइल पंप ऑपरेटर, ट्रांजिट मिक्सर ड्राइवर, फोरमैन सिविल, हैवी ट्रक ड्राइवर, बस चालक, शटरिंग कारपेंटर, कैंप बॉस, स्टील फिक्सर और कंस्ट्रक्शन हेल्पर शामिल हैं.

सैलरी और अन्य सुविधाएं:

उम्मीदवारों को पद के मुताबिक आकर्षक मासिक वेतन मिलने के साथ-साथ उन्हें फ्री रहने और खाने की सुविधा भी दी जाएगी.

युवा कैसे करे सकते हैं आवेदन ?:

सबसे पहले युवाओं को रोजगार संगम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट rojgaarsangam.up.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करना है और फिर उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, जो क्यूआर कोड के माध्यम से दिया जाएगा.

जिला रोजगार सहायता अधिकारी मनीषा अत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस बड़े अवसर का जीतना हो सके जमकर फायदा उठाएं, क्योंकि यह विदेश में अच्छी नौकरी पाने का एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर है.