BRO Recruitment 2025: खुशखबरी! BRO ने निकाली 500 से अधिक पदों पर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं आवेदन

BRO Vacancy 2025: सीमा सड़क संगठन (BRO) ने 500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है. जिसमें व्हीकल मैकेनिक, एमएसडब्ल्यू (पेंटर) और एमएसडब्ल्यू के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी.

By: Preeti Rajput | Published: October 11, 2025 9:16:42 AM IST

Border Roads Organisation Jobs: देश की सीमाओं पर मजबूत सड़कों का निर्माण करने वाले सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation) ने युवाओं के लिए बंपर नौकरियां निकाली है. BRO ने 542 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह उन युवाओं के लिए खास मौका है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं. 

कितने पदों पर होगी भर्ती? 

BRO के खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरु होने जा रही है. उम्मीदवारों को बता दें कि इस बार आवेदन ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन करना है. यानी पहले उम्मीदवारों को फोर्म भरना होगा और फिर निर्धारित पते पर डाक द्वारा भेजना होगा. इस आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार उम्मीदवार पहले से ही अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें. Border Roads Organisation ने कुल 542 पदों के लिए भर्ती जारी की है. इनमें से  व्हीकल मैकेनिक के 324,  एमएसडब्ल्यू (पेंटर) के 12 और एमएसडब्ल्यू (GEN) के 205 पद हैं.

जरूरी जानकारी का रखें ध्यान 

इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास ज्ञान और अनुभव होना जरूरी है. 10वीं पास प्रमाणपत्र होना चाहिए, वहीं संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) की डिग्री होना भी बेहद जरुरी है. उम्मीदवारों के उम्र 18-25 साल तक होनी चाहिए. वही शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए केवल 50 रुपये रखा गया है. एससी और एसटी उम्मीदवारों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा. इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरुर पढ़ लें. फॉर्म भरते समय सभी जानकारी ध्यान से भरें.  

