Railway में नौकरी का सुनहरा मौका! NTPC UG भर्ती के 3050 पदों के लिए 28 अक्तूबर से ऐसे करें आवेदन

RRB NTPC UG 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती 2025 (CEN 07/2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान में कुल 3,050 पद के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 27 नवंबर 2025 तक चलेगी.

सूचना कहां मिल सकती है?

इस भर्ती के लिए एक संक्षिप्त सूचना अक्टूबर के पहले सप्ताह में रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी. यह भर्ती विभिन्न रेलवे जोनों में गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (NTPC) के अंतर्गत पद को भरने के लिए आयोजित की जा रही है.

कौन से पद रिक्त हैं?

इस आरआरबी भर्ती के माध्यम से जिन प्रमुख पदों पर भर्ती की जाएगी उनमें शामिल है.

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क (Commercial cum Ticket Clerk)

अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट (Accounts Clerk cum Typist)

जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट (Junior Clerk cum Typist)

ट्रेंस क्लर्क (Trains Clerk)

ये सभी पद लेवल 2 और लेवल 3 पे स्केल के अंतर्गत आते हैं, जो सातवें वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार निर्धारित है.

इन पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए (गणना 1 जनवरी 2026 तक). आरक्षण नियम के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के लिए आयु में छूट लागू होगी. उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन से बचने के लिए अपने आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्रों, नाम और जन्मतिथि में कोई विसंगति न होने की सलाह दी जाती है.

RRB NTPC UG Selection Process: चयन प्रक्रिया

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरण

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-I और CBT-II)

कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT)

टाइपिंग स्किल टेस्ट (जहां लागू हो)

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल परीक्षा

RRB NTPC UG 2025 Application Fee: आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग – 500 रुपये

एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवार – 250 रुपये

उम्मीदवार केवल आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरते समय सभी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी. आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण की जांच करने की सलाह दी जाती है.