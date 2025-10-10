सरकारी बैंक में नौकरी का सपना सच करें, आज ही आवेदन की अंतिम तिथि है

अगर आप भी सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना देखते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है. पंजाब एंड सिंध बैंक ने मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. कुल 190 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के पद शामिल हैं. लेकिन ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 की शाम 5:30 बजे है. इसके बाद किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए जो भी योग्य हैं और बैंकिंग क्षेत्र में स्थिर करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें तुरंत आवेदन करना चाहिए.



कौन से पद भरे जाएंगे?

इस भर्ती में दो मुख्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी:

क्रेडिट मैनेजर

एग्रीकल्चर मैनेजर

ये दोनों ही पद बैंक के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और बैंक के कामकाज को सफल बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है. क्रेडिट मैनेजर बैंक के क्रेडिट विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं, जबकि एग्रीकल्चर मैनेजर कृषि से जुड़े बैंकिंग उत्पादों का प्रबंधन करते हैं.

आवेदन की अंतिम तिथि और समय

पंजाब एंड सिंध बैंक की यह भर्ती प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 की शाम 5:30 बजे तक ही चलती रहेगी. इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अब जल्दी करना होगा. आवेदन प्रक्रिया में देर करने पर यह मौका हाथ से निकल सकता है.

आवेदन करने की योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 23 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है. उम्र की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. कुछ आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी मिलेगी.

क्रेडिट मैनेजर पद के लिए आवश्यक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) होना जरूरी है.

साथ ही MBA (Finance), CA, CMA, CFA जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

एग्रीकल्चर मैनेजर पद के लिए आवश्यक योग्यता:

उम्मीदवार के पास कृषि , डेयरी , हॉर्टिकल्चर , वेटरनरी साइंस या इसी प्रकार के किसी कृषि विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.



आवेदन कैसे करें?

आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन ही किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि अपलोड करने होंगे. आवेदन करते समय यह ध्यान रखें कि सारी जानकारी सही-सही भरी जाए और दस्तावेज भी सही फॉर्मेट में अपलोड हों. गलत जानकारी या दस्तावेज़ों की कमी से आवेदन निरस्त हो सकता है.



आवेदन शुल्क और जरूरी बातें

आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए ₹850 रखा गया है. वहीं, SC, ST और PwD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क मात्र ₹100 है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा.ध्यान रखें कि आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है. बिना शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे.इस भर्ती के जरिए चुने गए उम्मीदवारों को अच्छा वेतन और कई अन्य सरकारी भत्ते मिलेंगे. वेतन MMGS-II (मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II) के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक पे के अलावा DA, HRA, मेडिकल भत्ता, यात्रा भत्ता आदि शामिल हैं.यह बैंकिंग सेक्टर में एक सम्मानजनक और स्थिर नौकरी का अवसर है जो आपको लंबा करियर बनाने में मदद करेगा.

जल्दी करें, मौका हाथ से न जाएं!

यह भर्ती जल्द खत्म होने वाली है. इसलिए जो भी योग्य उम्मीदवार हैं और सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, वे जल्द से जल्द पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें. समय रहते आवेदन करने से आप इस सुनहरे अवसर का फायदा उठा सकते हैं और बैंकिंग क्षेत्र में स्थिर नौकरी पा सकते हैं.