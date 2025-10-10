Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया
Home > जॉब > Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

Bihar BTSC Recruitment 2025: बिहार में BTSC ने बंपर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार 4654 पदों पर भर्ती की जानी है. जिसमें जूनियर इंजीनियर, वर्क इंस्पेक्टर जैसे कई पद शामिल है.

By: Preeti Rajput | Published: October 10, 2025 6:49:48 AM IST

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

BTSC Recruitment 2025: बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी गई है. यहां बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC Recruitment 2025) ने लोगों को अपना करियर बनाने का मौका दिया है. इस बार आयोग ने चार बड़े क्षेत्रों में वैकेंसी निकाली है. इसमें वर्क इंस्पेक्टर, हॉस्टल मैनेजर, डेंटल हाइजिनिस्ट और जूनियर इंजीनियर के पद शामिल है. इन पदों पर 4654 भर्ती की जानी है. इस नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही है. यह आवेदन की प्रक्रिया 10 नंवबर तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं. 

किन पदों पर की जाएगी भर्ती?

इस भर्ती में सबसे ज्यादा जूनियर इंजीनियर के पद हैं. इसके लिए कुल 2747 पद भरे जाने वाले हैं. वहीं  वर्क इंस्पेक्टर के 1114, डेंटल हाइजिनिस्ट के 702 और हॉस्टल मैनेजर के 91 हैं. कुल मिलाकर 4654 पदों पर भर्ती की जानी है. बता दें कि जूनियर इंजीनियर के पदों में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी शामिल है. इसीलिए इस कैटेगरी में पदों की संख्या अधिक रखी गई है. सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2591 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 86 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 70 पद पर भर्ती की जानी है

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

हॉस्टल मैनेजर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 31 साल की होनी चाहिए. साथ ही B.Sc या होटल मैनेजमेंट में स्नातक किया होना चाहिए. वर्क इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए मैट्रिक पास होना जरुरी है. साथ ही मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से सर्टिफिकेट लिया होना चाहिए. वो भी ड्राफ्ट्समैन सिविल, सर्वेयर या प्लंबर ट्रेड में होना चाहिए. इसकी आयु सीमा 18-37 साल तक रखी गई है. अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं. 

खुशखबरी! छत्तीसगढ़ सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड की निकाली वैकेंसी, जानें कैसे करें अप्लाई

कितना देना होगा आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये तक की शुल्क तय किया गया है. वहीं एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए दिवाली का बंपर तोहफा, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

Tags: Bihar BTSC jobs 2025BIHAR VACANCYBTSC recruitment 2025sarkari naukri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया
Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया
Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया
Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश? बिहार में BTSC ने निकाली बंपर भर्तियां, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया