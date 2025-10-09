खुशखबरी! छत्तीसगढ़ सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड की निकाली वैकेंसी, जानें कैसे करें अप्लाई
Chhattisgarh Van Vibhag Bharti 2025: अगर आप गवर्मेंट जॉब की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है. छत्तीसगढ़ सरकार ने वन रक्षक के पदों पर रिक्तियों की घोषणा की है. केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.

By: Ashish Rai | Published: October 9, 2025 8:06:37 PM IST

 Forest Guard Bharti: अगर आप गवर्मेंट जॉब की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है. छत्तीसगढ़ सरकार ने वन रक्षक के पदों पर रिक्तियों की घोषणा की है. केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. ये भर्तियाँ केवल दो पदों के लिए होंगी और खेल कोटा अनिवार्य है. छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है. यह भर्ती केवल उन्हीं महिलाओं के लिए होगी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो.

योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र तैयार करके 13 अक्टूबर तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से भेजें. कार्यालय में सीधे कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. भर्ती प्रक्रिया के दौरान पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है. उम्मीदवारों को सरकारी नियमों का पालन करना होगा.

शैक्षणिक योग्यता

वन रक्षक पदों के लिए, उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. उन्हें राष्ट्रीय स्तर का एथलीट और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी भी होना चाहिए. तकनीकी योग्यता के अलावा, उम्मीदवारों को शारीरिक मानकों को भी पूरा करना होगा.

अपने वेतन के बारे में जानें

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-4 वेतन दिया जाएगा, जो ₹19,500 से ₹62,000 तक होगा.

शारीरिक योग्यताएँ

महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करनी होगी. उन्हें मेडिकल और फिटनेस टेस्ट भी पास करना होगा.

आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी, 2025 तक कम से कम 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं. आवेदन वाले लिफाफे पर स्पष्ट रूप से “वन रक्षक (खेल कोटा)” लिखा होना चाहिए.

आवश्यक दस्तावेज़

कक्षा 10वीं की मार्कशीट

कक्षा 12वीं की मार्कशीट

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र

आधार कार्ड, आदि.

