Home > व्यापार > क्या विराट कोहली से अमीर हैं उनके बड़े भाई? नेटवर्थ से लेकर महंगी गाड़ियों तक…यहां जानें सबकुछ

क्या विराट कोहली से अमीर हैं उनके बड़े भाई? नेटवर्थ से लेकर महंगी गाड़ियों तक…यहां जानें सबकुछ

Vikas Kohli Net worth: विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली भी क्रिकेट के दीवाने थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अभी विकास कोहली विराट कोहली के साथ एक सफल बिजनेस संभाल रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 21, 2025 9:01:28 PM IST

Vikas Kohli Net Worth
Vikas Kohli Net Worth

Vikas Kohli Business: भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. अगर आपको लगता है कि विराट परिवार में अकेले फिटनेस के दीवाने हैं तो आप गलत हैं. विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली जिम के दीवाने हैं.गुरुग्राम में रहने वाले विकास एक सफल व्यवसायी, उद्यमी और इंस्टाग्राम मोटिवेटर हैं. वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं- बल्कि वह अपनी व्यावसायिक सूझबूझ का भी परिचय दे रहे हैं.

क्या करते हैं विकास कोहली? (What does Vikas Kohli do?)

विकास विराट के लाइफस्टाइल ब्रांड वन8, खासकर बेहद लोकप्रिय वन8 कम्यून के प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहे हैं. फैशन और एक्सेसरीज़ की श्रृंखला वन8 सेलेक्ट को भी इस सूची में जोड़ लीजिए और आपको एक ऐसा भाई मिल जाएगा जो जितना ब्रांड के प्रति जागरूक है, उतना ही उत्साही भी है. विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली आरसीबी के इस खिलाड़ी के लिए न सिर्फ परिवार हैं, बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर की भी भूमिका निभा रहे हैं. विकास कोहली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के पूरे पोर्टफोलियो में से सबसे ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस ‘वन8 ब्रांड’ को चलाने का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें :- 

You Might Be Interested In

PM Kisan Yojana Update: कब मिलेगी 21वीं किस्त? फटाफट चेक करें लेटेस्ट अपडेट

विराट कोहली के बिजनेस पार्टनर हैं विकास कोहली (Vikas Kohli is Virat Kohli’s business partner)

विकास कोहली और विराट कोहली कई सालों से बिजनेस पार्टनर हैं, क्योंकि आरसीबी स्टार के बड़े भाई को रेस्टोरेंट और बार चलाने में विशेषज्ञता हासिल है, जिसके लिए वन8 मशहूर है. वन8 कम्यून दिल्ली-एनसीआर के सबसे खास रेस्टोरेंट में से एक है. विकास कोहली के निजी जीवन की बात करें तो विकास कोहली ने चेतना से शादी की है और उनका एक बेटा है जिसका नाम आरव कोहली है. वह वर्तमान में हरियाणा के गुरुग्राम में एक आलीशान घर में रहते हैं और उन्हें लग्ज़री और महंगी घड़ियां इकट्ठा करने का शौक है, जैसा कि उनके इंस्टाग्राम फीड से पता चलता है.

विकास कोहली की नेटवर्थ कितनी है? (What is the net worth of Vikas Kohli?)

विकास कोहली के व्यवसाय वन8 का नाम उनके छोटे भाई विराट के नाम पर रखा गया है, जिनकी जर्सी संख्या 18 है. वन8 ब्रांड देश भर में रेस्तरां और बार की एक श्रृंखला चलाता है और कई समाचार वेबसाइटों के अनुसार इस वर्ष इसका कुल राजस्व 112 करोड़ रुपये है.

विकास कोहली के पास कौन-कौन सी गाड़ियां हैं? (Which cars does Vikas Kohli own?)

विकास कोहली लग्जरी कारों के बड़े शौकीन हैं. उन्होंने 2020 में लॉकडाउन में स्पोर्ट्स कार पोर्शे पेनामेरा टर्बो (Porsche Panamera Turbo) खरीदी थी. उस कार की कीमत करीब 2 करोड़ थी. विकास भी विराट की तरह क्रिकेट में करियर बनाना चाहते थे लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था.

यह भी पढ़ें :- 

Golden Visa Alert : भारत में हर किसी को पसंद आ रहा माल्टा का गोल्डन वीजा, इस तरह करें अप्लाई

Tags: Vikas Kohlivikas kohli familyvikas kohli net worthvikas kohli wifevirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाजार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का झंझट छोड़े, अब इस...

October 21, 2025

नहीं फूलेगी बिस्तर पर सांस, 10 गुना बढ़ जाएगी ताकत!

October 21, 2025

विदेश जाने का है प्लान? ये 10 देश हैं घूमने...

October 21, 2025

बिना ओवन अब बच्चों के लिए बनाएं मिनी पिज्जा, इस...

October 21, 2025

Bhai Dooj 2025 Latest Mehndi Design: हाथों में लगाएं ये...

October 21, 2025

अगर दिख रहे हैं ऐसे सपने, तो होने वाले हैं...

October 21, 2025
क्या विराट कोहली से अमीर हैं उनके बड़े भाई? नेटवर्थ से लेकर महंगी गाड़ियों तक…यहां जानें सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या विराट कोहली से अमीर हैं उनके बड़े भाई? नेटवर्थ से लेकर महंगी गाड़ियों तक…यहां जानें सबकुछ
क्या विराट कोहली से अमीर हैं उनके बड़े भाई? नेटवर्थ से लेकर महंगी गाड़ियों तक…यहां जानें सबकुछ
क्या विराट कोहली से अमीर हैं उनके बड़े भाई? नेटवर्थ से लेकर महंगी गाड़ियों तक…यहां जानें सबकुछ
क्या विराट कोहली से अमीर हैं उनके बड़े भाई? नेटवर्थ से लेकर महंगी गाड़ियों तक…यहां जानें सबकुछ