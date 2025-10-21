Home > व्यापार > Golden Visa Alert : भारत में हर किसी को पसंद आ रहा माल्टा का गोल्डन वीजा, इस तरह करें अप्लाई

Malta Golden Visa : माल्टा का गोल्डन वीजा भारतीयों के बीच फेमस है, जो निवेश के जरिए EU में स्थायी निवास, टैक्स लाभ, और परिवार सहित यूरोप में स्वतंत्र यात्रा की सुविधा देता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 21, 2025 7:27:14 PM IST

Malta Golden Visa : आज के समय में जब वैश्विक नागरिकता और रेजीडेंसी की मांग तेजी से बढ़ रही है, भारतीय निवेशकों के बीच माल्टा का गोल्डन वीजा प्रोग्राम (Golden Visa Program) एक शानदार ऑप्शन बन चुका है. ये प्रोग्राम विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो यूरोपियन यूनियन (EU) में स्थायी निवास की इच्छा रखते हैं.

माल्टा का ये वीजा प्रोग्राम एक रेजीडेंसी-बाय-इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसे आधिकारिक रूप से Malta Permanent Residency Program (MPRP) कहा जाता है. इसका उद्देश्य योग्य विदेशी नागरिकों को निवेश के बदले स्थायी निवास प्रदान करना है. इस वीजा के माध्यम से निवेशक और उनका परिवार माल्टा में स्थायी रूप से रह सकते हैं और पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं. ये प्रोग्राम न केवल भारत, बल्कि चीन, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये जैसे देशों के निवेशकों के बीच भी लोकप्रिय है.

माल्टा वीजा प्रोग्राम की विशेषताएं

MPRP प्रोग्राम माल्टा में स्थायी निवास की अनुमति देता है और पांच सालों के बाद नागरिकता (नेचुरलाइजेशन) की संभावना भी खुलती है. ये एक संरचित निवेश प्रोग्राम है जो प्रॉपर्टी निवेश और सरकारी योगदान पर आधारित है.

इस प्रोग्राम की एक और खास बात ये है कि इसमें मेन आवेदक के साथ-साथ जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता और दादा-दादी को भी शामिल किया जा सकता है.

माल्टा EU और शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे निवासियों को 27 यूरोपीय देशों में बिना वीजा यात्रा की आजादी मिलती है.

माल्टा एक शांतिपूर्ण, सेफ और राजनीतिक रूप से स्थिर देश है. यहां का उच्च जीवन लेवल, समुद्र तटों से घिरा प्राकृतिक वातावरण और अंग्रेजी बोलने वाली आबादी इसे खास बनाती है.

भारतीयों के लिए क्यों है ये प्रोग्राम शानदार?

भारतीय नागरिकों के लिए माल्टा कई फायदे प्रस्तुत करता है:

स्थायी निवास और नागरिकता का मार्ग.

फेवरबल टैक्स स्ट्रक्चर.

डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी.

बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा.

हेल्थकेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं.

इसके अलावा, भारतीय निवेशकों को विदेश में सेटल होने के लिए आसान, तेज और विश्वसनीय प्रक्रिया की भी तलाश रहती है, जो माल्टा का MPRP प्रोग्राम प्रदान करता है.

वीजा के लिए पात्रता और शर्तें

इस वीजा के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य हैं:

आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए.

आवेदन के समय आवेदक के पास कम से कम €500,000 (लगभग 4.7 करोड़) की संपत्ति होनी चाहिए. इसमें से कम से कम €150,000 की लिक्विड असेट्स अनिवार्य हैं.

निवेश की आवश्यकताएं (Single Applicant के लिए):

375,000 यूरो की प्रॉपर्टी खरीदें या 14,000 यूरो सालाना की प्रॉपर्टी किराये पर लें.

यदि प्रॉपर्टी लीज पर ली जाती है, तो माल्टा सरकार को 60,000 यूरो का योगदान देना होगा (नॉन-रिफंडेबल).

2,000 यूरो किसी रजिस्टर्ड NGO को दान करना होगा.

50,000 यूरो की एडमिनिस्ट्रेटिव फीस भी देनी होती है (नॉन-रिफंडेबल).

निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त लाभ

माल्टा का टैक्स सिस्टम निवेशकों के लिए बहुत अनुकूल है. यहां विदेशी इनकम पर 15% का फ्लैट टैक्स रेट लागू होता है. इसके अलावा, माल्टा ने कई देशों के साथ Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) साइन किए हैं, जिससे भारतीय निवेशकों को दोहरी टैक्स देनदारी से राहत मिलती है.

