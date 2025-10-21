Home > व्यापार > PM Kisan Yojana Update: कब मिलेगी 21वीं किस्त? फटाफट चेक करें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan Yojana 21th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह तक आ सकती है.

By: Sohail Rahman | Published: October 21, 2025 7:50:47 PM IST

PM Kisan Yojana 21st installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जो तीन किस्तों में वितरित की जाती है. शुरुआत में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिवाली से पहले 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद भी किसानों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, ऐसे में किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी?

कब तक आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार नवंबर के पहले या इस महीने के आखिरी हफ्ते में 21वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे पीएम किसान पोर्टल या सीएससी केंद्र पर जाकर अपने खाते की स्थिति की जांच कर सकते हैं. पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी (E-KYC) और आधार-बैंक लिंकिंग अनिवार्य है. जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें किस्त में देरी का सामना करना पड़ सकता है. किसान अपने बैंक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं.

इसके अलावा, यदि आवेदन या केवाईसी प्रक्रिया के दौरान गलत दस्तावेज या जानकारी प्रदान की जाती है, तो भुगतान रोका जा सकता है.

ई-केवाईसी कैसे पूरा करें?

किसान pmkisan.gov.in पर जाकर या अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं. आधार लिंकिंग के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, पते का प्रमाण और अपनी पासबुक की एक फोटोकॉपी बैंक में लानी होगी.

कैसे चेक करें पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस?

नवंबर के पहले सप्ताह या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आ सकती है। ऐसे में किसानों को अपना स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि उनके खाते में पैसे आएंगे या फिर नहीं.

  • सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट  pmkisan.gov.in पर जाएं 
  • इसके बाद आपके सामने PM Kisan योजना का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा
  • होमपेज पर आपको ‘Know Your Status’ का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करें
  • क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा और OTP दर्ज करें.

Tags: PM Kisan E-KYCPM Kisan YojanaPM Kisan Yojana 21st installmentpm kisan yojana statuspm kisan yojana update
