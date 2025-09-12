सोना खरीदने से पहले जाने ये जरुरी बातें! वरना पछताएंगे बाद में

Gold: गोल्ड खरीदते समय कदम काफी सोच-समझकर उठाना चाहिए क्योंकि यह महंगी धातु है और थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपके भारी नुकसान का कारण बन सकती है. अक्सर लोग केवल इसकी शुद्धता पर ही ध्यान देते हैं मगर इसके अलावा भी कई एसी बातें हैं जिन पर ध्यान रखना जरूरी है. ऐसे कुछ ज़रूरी गोल्ड टिप्स जिनसे आप गोल्ड खरीदते समय ठगे जाने से बच सकते और बेवजह ज्यादा पैसे देने से रुक सकते हैं.

मेकिंग charge

गोल्ड के गहनों पर हमेशा मेकिंग चार्ज जोड़ा जाता है जो असल में गहनें बनाने के काम की कीमत होती है. कई बार ज्वैलर्स इस पर काफी ज्यादा पैसे लेते हैं. जबकि इसके लिए कुछ नियम भी तय होते हैं. इसलिए गहने खरीदने से पहले मेकिंग चार्ज को से देखना बहुत जरूरी है.

वजन सही हैं या नहीं

गोल्ड के गहनों की कीमत उनके वजन से तय होती है इस वजह से वजन में हल्की सी भी गड़बड़ी ग्राहक के लिए नुकसान पहुँचा सकती है. अक्सर गहनों में हीरे या अन्य कीमती पत्थर लगाए जाते हैं जिसके कारण उनका वजन बढ़ जाता है. लेकिन ज्वैलर गोल्ड का वजन उसे अलग निकाल कर ही उसकी कीमत तय करता है. इसलिए गहने खरीदते समय इस बात को ध्यान से जरूरी हैं.

बायबैक policy

ज्यादातर ज्वैलर्स ज्वैलरी पर बायबैक की सुविधा प्रदान करते हैं मतलब आप अपने पुरानी ज्वैलरी को देकर नई ज्वैलरी खरीद सकते हैं. डिज़ाइन और फैशन भले ही बदल जाएं लेकिन गोल्ड की कीमत हमेशा बनी रहती है. इसलिए गोल्ड खरीदते समय ज्वैलर से उनकी बायबैक पॉलिसी के बारे में जरूर जानलें.

भरोसेमंद दुकान

गोल्ड के गहनों की भारत में अनगिनत दुकानें और कई शोरूम मौजूद हैं लेकिन गोल्ड हमेशा भरोसेमंद और मशहूर ज्वैलर्स से ही खरीदना चाहिए. छोटी दुकानों से गोल्ड लेना संकट का कारण बन सकता है क्योंकि वहां मिलावटी गोल्ड शुद्ध बताकर बेचा जा सकता है या फिर चोरी का गोल्ड भी बेचे जाने की संभावना है.