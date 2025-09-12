जानें 12 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

12 सितंबर 2025 शुक्रवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,280 रुपये हो गई है और एक दिन पहले गुरुवार को इसका रेट 1,10,509 रुपये था.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,143 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,215 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,361 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,128 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,200 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,346 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,128 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,200 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,346 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,128 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,200 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,346 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,171 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,240 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,475 रुपये हो गई है.