मिडिल क्लास की जेब पर राहत! जानिए GST हटने से दूध के रेट हुए कितने कम

अमूल और मदर डेयरी के रेट में आई है गिरावट. नए रेट जानने के लिए पढें पूरी खबर..

By: Anshika thakur | Published: September 12, 2025 1:24:39 PM IST

Milk rate: दूध पर 22 सितंबर से GST हटने वाला है. पहले दूध पर 5% टैक्स लगता था मगर अब यह पूरी तरह से हटा दिया गया हैं औेर अब इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा. अमूल और मदर डेयरी ने दूध के रेट को कम करने का भी ऐलान किया है. लेकिन अमूल के पैकेट वाले दूध के रेट नहीं कम किए जाएगें सिर्फ खास तरह के HUT दूध के रेट कम होगें.

मदर डेयरी के रेट 3-4 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं. अमूल का UHT (Ultra-High Temperature) दूध के भी रेट कम होगें. मदर डेयरी का Full Cream दूध करीब 65 से 66 रुपये लीटर तक मिल सकता है. लेकिन अमूल के पैकेट वाले दूध के रेट में कोई बदलाव नहीं होगा.

मदर डेयरी के दूध के रेट कितने घटेंगे?

फुल क्रीम milk: पहले 69 रुपये था, अब 65-66 रुपये लीटर मिलेगा.
टोन्ड milk: पहले 57 रुपये था, अब 55-56 रुपये लीटर मिलेगा.
भैंस का दूध: पहले 74 रुपये था, अब 71 रुपये लीटर मिलेगा.
गाय का दूध: पहले 59 रुपये था, अब 56-57 रुपये लीटर मिलेगा.

अमूल दूध के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ.

अमूल ने साफ किया है कि अमूल के पैकेट वाले दूध के रेट में कोई बदलाव नहीं होगा. इसका कारण है कि इन पैकेट्स पर पहले से ही GST नहीं लगता था.

GCMMF (Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation) के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेन मेहता ने ANI से कहा कि ताजे दूध के पाउच पर हमेशा से जीरो GST लागू है. इसलिए टैक्स घटने का असर इनके रेट पर नहीं पड़ेगा. GCMMF ही अमूल के सारे प्रोडक्ट बाजार में बेचती है.

अमूल के इस दूध के रेट होगे सस्ते

पहले कुछ खबरों में दावा किया गया था कि GST 2.0 के अंदर अमूल के पाउच वाले दूध के रेट 3-4 रुपये तक कम हो सकते हैं. मगर अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेन मेहता ने बताया है कि ये खबरें गलत हैं. उन्होंने बताया कि पाउच में मिलने वाले ताजे दूध पर पहले से ही कोई GST नहीं लगाई जाती इसलिए उसके रेट में कोई बदलाव नहीं होगा. नई टैक्स व्यवस्था का असर केवल UHT (Ultra-High Temperature) दूध पर पड़ेगा क्योंकि अब उस पर 5% की बजाय शून्य GST लगाई जाएगी जिससे यह दूध सस्ता हो जाएगा.

Tags: Amul milkMilk Price Dropmother dairy milkZERO GST
