Home > व्यापार > 8th Pay Commission News: सरकार ने आयोग के गठन की तैयारी की शुरू, यहां जानें- कब तक मिलेगा लाभ?

8th Pay Commission News: सरकार ने आयोग के गठन की तैयारी की शुरू, यहां जानें- कब तक मिलेगा लाभ?

8th Pay Commission Latest News: आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.

By: Sohail Rahman | Published: October 21, 2025 5:50:18 PM IST

8th pay commission latest news
8th pay commission latest news

8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारियों में तेजी ला दी है. हालांकि, आयोग को जनवरी 2025 में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है. हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की औपचारिक नियुक्ति की जाएगी. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा को सूचित किया कि सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से काम कर रही है. आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी. गठन के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी.

सरकार ने क्या कहा? (Government on 8th pay commission)

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम घोषणा से पहले आम सहमति सुनिश्चित करने के लिए वह राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है. सूत्र बताते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना बहुत जल्द जारी की जा सकती है. 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व फिटमेंट फैक्टर है – एक संख्यात्मक गुणक जिसका उपयोग संशोधित वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है.

यह भी पढ़ें :- 

You Might Be Interested In

उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी DA Hike की सौगात, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी?

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? (What is fitment factor?)

सरल शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो :- नया वेतन = मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर

इस बार सरकार कथित तौर पर डॉ. वालेस एक्रोयड द्वारा विकसित एक्रोयड फॉर्मूला अपनाने पर विचार कर रही है, जो न्यूनतम वेतन को जीवन-यापन की लागत से जोड़ता है. यह फॉर्मूला भोजन, कपड़े और आवास जैसे आवश्यक खर्चों को ध्यान में रखता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वेतन वास्तविक जीवन स्थितियों को दर्शाता है.

कैसे तय किया जाता है फिटमेंट फैक्टर? (How is the fitment factor decided?)

वर्तमान समय में महंगाई भत्ता (DA) 58% है और उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक यह 60% तक पहुंच सकती है. इसके आधार पर बेस फिटमेंट फैक्टर 1.60 होने की संभावना है. हालांकि, सरकार मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों के आधार पर इसे 10% से 30% तक बढ़ा सकती है:

  • 20% की बढ़ोतरी से यह 1.92 हो जाएगा
  • 30% की बढ़ोतरी से यह 2.08 हो जाएगा

इसका अर्थ है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.8 से 2.08 के बीच हो सकता है, जिससे वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

यह भी पढ़ें :- 

म्यूचुअल फंड या सोना: इस बार कहां लगाएं अपना पैसा?

Tags: 8th Pay Commission8th pay commission latest newsBasic PayBusiness NewsFitment Factor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कचरा समझकर न फैकें केले का छिलका, जानें इसे चेहरे...

October 21, 2025

कमर दर्द की समस्या से हो गए हैं परेशान? तो...

October 21, 2025

बच्चों के लिए बनाएं क्रिस्पी चीज बॉल्स, इस खास रेसिपी...

October 21, 2025

कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके...

October 21, 2025

घर पर बनाएं माचा मास्क और पाएं ताजगी भरी त्वचा

October 21, 2025

नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है...

October 21, 2025
8th Pay Commission News: सरकार ने आयोग के गठन की तैयारी की शुरू, यहां जानें- कब तक मिलेगा लाभ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

8th Pay Commission News: सरकार ने आयोग के गठन की तैयारी की शुरू, यहां जानें- कब तक मिलेगा लाभ?
8th Pay Commission News: सरकार ने आयोग के गठन की तैयारी की शुरू, यहां जानें- कब तक मिलेगा लाभ?
8th Pay Commission News: सरकार ने आयोग के गठन की तैयारी की शुरू, यहां जानें- कब तक मिलेगा लाभ?
8th Pay Commission News: सरकार ने आयोग के गठन की तैयारी की शुरू, यहां जानें- कब तक मिलेगा लाभ?