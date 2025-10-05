फिजिक्स वाला (PW) के अलख पांडे की नेटवर्थ ने रचा इतिहास, शाहरुख खान को छोड़ा पीछे

Physics Wallah Net Worth: भारतीय शिक्षा जगत में क्रांति लाने वाले प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला (Physics Wallah – PW) के संस्थापक अलख पांडे को आखिर कौन नहीं जानता होगा. हाल ही उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. हाल ही में जारी हुई हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ने अलख पांडे की नेटवर्थ को बॉलीवुड के किंग खान कह जाने वाले शाहरुख खान की अनुमानित संपत्ति से भी अधिक आकर सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है.

शाहरुख खान को पछाड़ा पीछे:

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, अलख पांडे की कुल नेटवर्थ अब 14 हजार 510 करोड़ रुपये की हो गई है. यह आंकड़ा शाहरुख खान की अनुमानित संपत्ति 12 हजार 490 करोड़ रुपये से भी काफी ज्यादा है. यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि भारत में धन और प्रभाव का पैमाना अब केवल ग्लैमर या विरासत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उन उद्यमियों की सफलता को भी मान्यता देता है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करने में लगातार जुटे हुए हैं.

साधारण यूट्यूबर से अरबपति तक का सफर:

अलख पांडे की कहानी एक साधारण यूट्यूबर के रूप में शुरू हुई थी, उनका सपना था कि सस्ती और हाई क्वालिटी शिक्षा को भारत के कोने-कोने तक जीतना हो सके उतना पहुंचाया जाए.

अलख पांडे का शिक्षा का सफर:

अलख पांडे कानपुर स्थित एचबीटीआई (हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी) में बीटेक कर रहे थे, लेकिन साल 2016 में थर्ड ईयर में उन्होंने कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था. इसके तुरंत बाद उन्होंने फिजिक्स वाला कोचिंग की स्थापना की, जो धीरे-धीरे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से दुनियाभर में प्रसिद्ध हो गई.

PW की यह ग्रोथ न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि मास एजुकेशन के लिए डिजिटल मॉडल की विशाल क्षमता का भी प्रमाण है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में PW के दूसरे सह-संस्थापक प्रतीक माहेश्वरी को भी देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल किया गया है, जो इस कंपनी की सामूहिक वित्तीय सफलता को दर्शाता है.