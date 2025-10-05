आसमान छूने लगी घरों की कीमतें! यहां सबसे ज्यादा बढ़े दाम, सबसे महंगा ये शहर, जानिए
Housing prices Hike: एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की औसत कीमत पिछले साल ₹7,200 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर अब ₹8,900 प्रति वर्ग फुट हो गई है. दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख आवास बाजारों में गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद शामिल हैं.

By: Ashish Rai | Published: October 5, 2025 5:33:19 PM IST

Image credit, Freepik
Image credit, Freepik

Housing price: दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख आवास बाजार में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान साल-दर-साल 24% की वृद्धि दर्ज की गई है. यह बढ़ोतरी खासकर लग्जरी घरों की बढ़ती मांग की वजहों से हुई है. यह जानकारी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी Anarock की रिपोर्ट में सामने आई है.

ये हैं सबसे महंगे आवास बाजार

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सात प्रमुख शहरों में औसत आवास कीमतें पिछले साल ₹8,390 प्रति वर्ग फुट से 9% बढ़कर ₹9,105 प्रति वर्ग फुट हो गईं. सबसे ज़्यादा वृद्धि दिल्ली-एनसीआर में 24% रही. मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) देश का सबसे महंगा आवास बाजार बना हुआ है। यहाँ घरों की कीमतें 6% बढ़कर ₹17,230 प्रति वर्ग फुट हो गईं.

बेंगलुरु में 10% की वृद्धि देखी गई

इसके अलावा, बेंगलुरु में आवासीय संपत्तियों की कीमतें 10% बढ़कर ₹8,100 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹8,870 प्रति वर्ग फुट हो गईं. इस बीच, पुणे में घरों की कीमतें 4% बढ़कर ₹7,600 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹7,935 प्रति वर्ग फुट हो गईं. हैदराबाद में 8% की वृद्धि देखी गई, जो ₹7,150 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹7,750 प्रति वर्ग फुट हो गईं. चेन्नई में घरों की कीमतें 5% बढ़कर ₹6,680 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹7,010 प्रति वर्ग फुट हो गईं. कोलकाता में भी जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान घरों की कीमतों में 6% की वृद्धि देखी गई, जो ₹5,700 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹6,060 प्रति वर्ग फुट हो गईं.

