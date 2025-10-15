Home > व्यापार > PF Withdrawal: घर बैठे चुटकियों में निकालें PF के पैसे, बस ये आसान स्टेप्स करें फॉलो!

PF Withdrawal: घर बैठे चुटकियों में निकालें PF के पैसे, बस ये आसान स्टेप्स करें फॉलो!

EPF से पैसे निकालना अब और आसान! यहां जानें step-by-step प्रक्रिया के माध्यम से कि कैसे आप अपने PF खाते से घर बैठे पूरी राशि निकाल सकते हैं. सभी जरूरी स्टेप्स और जानकारी एक जगह.

By: Shivani Singh | Published: October 15, 2025 7:03:06 PM IST

EPF Withdraw Process

EPF withdraw Process: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने त्योहारी सीजन के दौरान अपने PF खाताधारकों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की है. EPFO ​​के अनुसार, EPFO ​​सदस्य अब ज़रूरत पड़ने पर अपने PF खाते से पूरी राशि निकाल सकेंगे. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया. सरकार ने शिक्षा, शादी, बीमारी या आवास जैसी ज़रूरतों के लिए राशि निकालने के नियमों को आसान बना दिया है. सरकार ने इस कदम को लोगों के “जीवन को आसान बनाने” की दिशा में एक बड़ा सुधार बताया है. अगर आपका भी PF खाता है, तो आइए जानें कि आप घर बैठे आसानी से कैसे राशि निकाल सकते हैं. चरण-दर-चरण प्रक्रिया इस प्रकार है.

स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

चरण 1 – सबसे पहले, अपने UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें.

चरण 2 – अब, यहाँ दिए गए ऑनलाइन सेवा विकल्प पर जाएँ.

चरण 3 – आपको यहाँ दावा करने के लिए फॉर्म 31, 19, 10C और 10D मिलेंगे। उन पर क्लिक करें.

चरण 4 – अब, घोषणा पर क्लिक करें और ऑनलाइन दावा करने के लिए आगे बढ़ने के विकल्प पर क्लिक करें.

चरण 5 – इसके बाद, अपनी सुविधानुसार ड्रॉपडाउन मेनू से दावे का प्रकार और पूरी PF राशि चाहते हैं या नहीं, चुनें.

चरण 6 – अब, राशि और अपना वर्तमान पता दर्ज करें.

चरण 7 – अंत में, फॉर्म सबमिट करें और अपने आधार से जुड़े नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करें.

