PM Kisan Yojana: किसानों के खाते में कब तक आएगी 21वीं किस्त? 2 आसान स्टेप में चेक करें स्टेटस

PM Kisan Yojana 21st Installment Latest News: केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. जिसके तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये मिलते हैं. 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में पात्र किसानों के खाते में ये राशि सीधे जमा की जाती है. अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20 किस्त जारी की जा चुकी है अब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है. जिसको लेकर किसान बहुत दिनों से परेशान है.

कब आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त? (When will the 21st installment of PM Kisan Yojana come?)

कोई भी किसान अगर इस बात के लिए परेशान है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि कब तक आएगी तो आइये इसके बारे में विस्तार से जाते हैं. 26 सितंबर को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लगभग 27 लाख किसानों को 21वीं किस्त जारी की. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहां किसानों को बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारी नुकसान हुआ था. इसके अलावा, अन्य राज्यों के किसानों को अब तक भी 21वीं किस्त का इंतजार है. नियमों के अनुसार, यह किस्त नवंबर में जारी हो सकती है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 21वीं किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है.

अब तक नहीं हुआ आधिकारिक एलान (No official announcement yet)

हालांकि, यह किस्त दिवाली से पहले जारी होगी या बाद में, इस बारे में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपको 21वीं किस्त मिल सकती है या नहीं, तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें स्टेटस? (How to check PM Kisan Yojana status?

पहला स्टेप

ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा.

यहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, लेकिन आपको ‘लाभार्थी सूची’ विकल्प ढूंढना होगा.

अब अगर ‘Beneficiary List’ वाला ऑप्शन मिल गया है, तो उस पर क्लिक करें.

दूसरा स्टेप

इसके बाद अपना राज्य और जिला चुनें.

राज्य और जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक और गांव आदि भी चुनना होगा.

अंत में ‘Get Report’ वाले बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप अपना स्टेटस देख पाएंगे और जान पाएंगे कि आपको किस्त का लाभ मिल सकता है या नहीं.

