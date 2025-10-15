धनतरेस से पहले सोने की कीमतों ने बनाया रिकॉर्ड, जानिए अपने शहर का ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: सोने और चाँदी की कीमतें आज नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गईं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर अनुबंध समाप्ति के लिए सोने की कीमत ₹1.27 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर गई, जबकि दिसंबर अनुबंध समाप्ति के लिए चाँदी की कीमत ₹1.61 लाख प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई. यह वृद्धि बढ़ती वैश्विक और सुरक्षित निवेश माँग और अमेरिका-चीन व्यापार को लेकर चिंताओं के कारण हुई है. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष ब्याज दरों में दो और कटौती के संकेत ने सोने की चमक को और बढ़ा दिया है.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने की कीमत 0.4% बढ़कर 4,155.99 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3% बढ़कर 4,174.30 डॉलर पर कारोबार कर रहा था.

एमसीएक्स पर सोने-चाँदी का भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना 0.52% बढ़कर ₹1,26,915 प्रति 10 ग्राम पर खुला और दिन के कारोबार में ₹1,27,500 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया. चाँदी की कीमतों में भी तेज़ी देखी जा रही है. एमसीएक्स पर चाँदी 0.18% बढ़कर ₹1,59,800 प्रति किलोग्राम पर खुली और दिन के कारोबार में ₹1,61,418 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई.

आइए ऐसे में जानते हैं कि आपके शहर में सोने का भाव क्या है? (गुड रिटर्न्स के अनुसार)

दिल्ली में सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट – ₹1,29,040

22 कैरेट – ₹1,18,300

18 कैरेट – ₹97,120

मुंबई में सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट – ₹1,28,890

22 कैरेट – ₹1,18,150

18 कैरेट – ₹96,970

चेन्नई में सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट – ₹1,29,380

22 कैरेट – ₹1,18,600

18 कैरेट – ₹98,000

कोलकाता में सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट – ₹1,28,890

22 कैरेट – ₹1,18,510

18 कैरेट – ₹96,970

अहमदाबाद में सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट – ₹1,28,940

22 कैरेट – ₹1,18,200

18 कैरेट – ₹97,020

लखनऊ में सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट – ₹1,28,040

22 कैरेट – ₹1,18,300

18 कैरेट – ₹97,120

लोग त्योहारों और दिवाली के मौसम में सोना खरीदना शुभ मानते हैं. हालाँकि, सोने की लगातार बढ़ती कीमत इसे आम भारतीयों की पहुँच से बाहर कर रही है. 24 कैरेट सोना एक अच्छा निवेश विकल्प माना जाता है और इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में नहीं किया जाता. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है.हालांकि, 22 कैरेट और 18 कैरेट दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण लोगों को इसे खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

