Petrol Pump मालिक की हर महीने होती है छप्पर फाड़ कमाई! आप भी खोल सकते हैं, जानिए पूरा प्रोसेस
Petrol Pump मालिक की हर महीने होती है छप्पर फाड़ कमाई! आप भी खोल सकते हैं, जानिए पूरा प्रोसेस

Petrol Pump Dealership: जानिए कैसे खोलें पेट्रोल पंप और करें हर महीने 3 से 5 लाख की कमाई. पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें; पात्रता, निवेश और मुनाफ़े का पूरा प्लान.

By: Shivani Singh | Published: September 22, 2025 10:10:28 PM IST

Petrol Pump business idea: हर कोई खूब पैसा और अच्छी कमाई चाहता है, और चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय. हालाँकि, कड़ी मेहनत और ज़िम्मेदारी दोनों ज़रूरी हैं. कुछ व्यवसाय अच्छा मुनाफ़ा देते हैं, जिनमें से एक है पेट्रोल पंप, जिससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं. आजकल के युवाओं में एक अनोखा उत्साह है. अगर आप कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पेट्रोल पंप खोलना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. ऐसा करने से पहले, जानें कि इसे कैसे खोलें और आप कितना कमा सकते हैं.

पेट्रोल से कितनी कमाई होती है?

आपको बता दें कि पेट्रोल पंप ईंधन की बिक्री पर कमीशन से कमाते हैं. यह कमीशन इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा निर्धारित किया जाता है. वर्तमान में, प्रति लीटर पेट्रोल पर कमीशन लगभग ₹3 से ₹4.50 के बीच होता है. डीज़ल पर कमीशन आमतौर पर ₹2.50 से ₹3.50 प्रति लीटर के बीच होता है. यह समय-समय पर बदलता रहता है. इसका मतलब है कि आप जितने ज़्यादा लीटर तेल बेचेंगे, उतनी ही ज़्यादा कमाई होगी. आंकड़ों के अनुसार, शहर में एक पेट्रोल पंप से ₹3 लाख से ₹5 लाख तक की मासिक आय हो सकती है.

आप कैसे खोल सकते हैं पेट्रोल पंप?

पेट्रोल पंप खोलने के लिए, आपको सरकारी और निजी तेल कंपनियों की आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा. सबसे पहले, आपको तेल कंपनियों के विज्ञापनों पर ध्यान देना होगा. भारत की प्रमुख सरकारी कंपनियाँ, जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, नए पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए विज्ञापन प्रकाशित करती हैं, जिन्हें आप अखबारों और वेबसाइटों पर देख सकते हैं. रिलायंस, नायरा एनर्जी और जियो-बीपी जैसी निजी कंपनियाँ भी अपनी वेबसाइटों पर डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकती हैं.

पेट्रोल पंप खोलने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता

  • पेट्रोल पंप खोलने के लिए, आपको सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए.
  • न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है.
  • आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनियाँ 10वीं कक्षा से अधिक योग्यता की आवश्यकता रखती हैं.
  • आपके पास ज़मीन होनी चाहिए. यदि नहीं, तो आप इसे पट्टे पर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा.

