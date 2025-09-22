Gold rate: सोना ने तोड़ा रिकॉर्ड! इस साल 36,000 रुपये तक बढ़ी कीमत, अभी और होगा महंगा?
सितंबर 2025 को सोना और चाँदी ने तोड़े रिकॉर्ड! जानें अपने शहर में 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत, इस साल बढ़ोतरी के कारण और निवेश करते समय किन बातों का रखें ध्यान.

By: Shivani Singh | Published: September 22, 2025 8:02:01 PM IST

gold rate
gold rate

22 सितंबर को सोने और चाँदी ने रिकॉर्ड तोड़ कीमतें छू ली हैं.  इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत अब ₹1,12,155 तक पहुँच गई है, जबकि चाँदी की कीमत ₹1,32,869 प्रति किलोग्राम हो गई है. इस साल अब तक सोना ₹36,000 और चाँदी ₹46,852 महंगी हो चुकी है. अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे हैं या निवेश में रूचि रखते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. जानिए सोने की बढ़ती कीमतों के कारण, देश के प्रमुख शहरों में वर्तमान रेट.

वर्तमान में सोने की कैरेट कीमत (रुपये/10 ग्राम):

24 कैरेट: ₹1,12,155

22 कैरेट: ₹1,02,734

18 कैरेट: ₹84,116

देश के प्रमुख शहरों में 10 ग्राम सोने की कीमत (₹)

शहर    10 ग्राम 24 कैरेट    10 ग्राम 22 कैरेट
दिल्ली    ₹1,13,220    ₹1,03,800
मुंबई    ₹1,13,070    ₹1,03,650
कोलकाता    ₹1,13,070    ₹1,03,650
चेन्नई    ₹1,13,070    ₹1,03,650
पटना    ₹1,13,120    ₹1,03,700
लखनऊ    ₹1,13,220    ₹1,03,800

आपको बता दें कि इस साल सोना ₹36,000 और चांदी ₹46,852 महंगी हो गई है. 31 दिसंबर, 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹76,162 थी, जो अब बढ़कर ₹1,12,155 हो गई है. इस दौरान चांदी की कीमत में भी ₹46,852 की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसंबर, 2024 को एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹86,017 थी, जो अब बढ़कर ₹1,32,869 प्रति किलोग्राम हो गई है.

सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के 5 कारण

  • ट्रम्प की टैरिफ योजना और व्यापार युद्ध की आशंकाओं के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोना खरीद रहे हैं.
  • चीन और रूस जैसे देश बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, जिससे मांग बढ़ी है.
  • रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अस्थिर अस्थिरता लोगों को सोने में निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है.
  • मुद्रास्फीति की आशंका और फेडरल रिजर्व की कम ब्याज दरों ने सोने को आकर्षक बना दिया है.
  • डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट भी सोने की कीमतों में योगदान दे रही है.

इस साल सोने की कीमतें ₹115,000 तक पहुंच सकती हैं

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के कारण भू-राजनीतिक तनाव सोने को सहारा दे रहे हैं और इसकी मांग बढ़ा रहे हैं. नतीजतन, इस साल सोने की कीमतें ₹115,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं. चांदी की कीमतें इस साल ₹140,000 तक पहुंच सकती हैं.

