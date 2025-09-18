गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक

Country Delight: कहानी एक ऐसे दो दोस्तों की जिन्होंने कभी भी अपने सपनों को देखने के बाद हार नहीं मानी है. कहानी की शुरुआती राजधानी दिल्ली की 70 लाख लीटर की दैनिक दूध खपत (Daily Milk Consumption) में से 1 लाख लीटर दूध रोज बेचने के साथ हुई थी. इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 50 गायों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी.

दूध का व्यवसाय नहीं था आसान

दोनों दोस्त चक्रधर और नितिन ये पहले से ही जानते थे कि दूध का व्यवसाय आसान नहीं होने वाला है. इसमें गायों की देखभाल, दूध की ताजगी बनाए रखना और एक कुशल सप्लाई चेन बनाना शामिल करना था. कंट्री डिलाइट (Country Delight) का मकसद केवल लोगों तक ताजा और शुद्ध दूध पहुंचाना था. शुरुआत में दोनों दोस्तों को कोई अनुभव नहीं था. लेकिन हकीकत में, इस लक्ष्य को हासिल करने में उन्हें तीन गुना ज़्यादा समय लग गया था.

शुरुआत का दौर था चुनौतियों से भरा

चुनौतियों के बावजूद भी उनकी मेहनत रंग लाई. उन्होंने सीधे किसानों से दूध लेना शुरू किया, जिससे मिलावट का खतरा कम हुआ और किसानों को भी बेहतर कीमत मिलने लगी. ग्राहक अपनी दूध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक टेस्ट किट का इस्तेमाल किया करते थे.दूध को पाश्चराइज (Pasteurize the Milk) किया जाता है और कुछ ही घंटों में ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है.

दूध के साथ अन्य चीजों का बिकना

आज, कंट्री डिलाइट (Country Delight)सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि घी, पनीर, दही, फल, सब्जियां और अन्य घरेलू सामान भी अपने ग्राहकों को बेचने का काम करती है. यह सब एक मोबाइल ऐप के माध्यम से होता है, जहां पर ग्राहक सब्सक्रिप्शन (Customer Subscription) के आधार पर अपना ऑर्डर करते हैं.

बिज़नेस मॉडल रहा सफल

कंपनी का यह अनोखा बिज़नेस मॉडल बेहद ही सफल रहा है. आज उनके पास 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर (Subscriber) हैं और हर महीने 50 लाख से ज़्यादा ऑर्डर पूरे किए जाते हैं. 11 राज्यों के 18 शहरों में अपनी सेवाएं देने वाली यह कंपनी अब यूनिकॉर्न क्लब (Unicorn Club) में शामिल होने के करीब है.

दोनों को सपनों पर था भरोसा

चक्रधर और नितिन की यह कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं. उनकी सफलता यह साबित करती है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है.