गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक
Home > व्यापार > गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक

गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक

हर इंसान सपना देखता है, लेकिन कुछ ही होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, ऐसी ही एक प्रेरणादायक (Insipirational) कहानी है कंट्री डिलाइट (Country Delight) की, जिसकी शुरुआत साल 2011 में दो दोस्तों ने की थी.

By: Anshika thakur | Last Updated: September 18, 2025 4:49:54 PM IST

country delight
country delight

Country Delight: कहानी एक ऐसे दो दोस्तों की जिन्होंने कभी भी अपने सपनों को देखने के बाद हार नहीं मानी है. कहानी की शुरुआती राजधानी दिल्ली की 70 लाख लीटर की दैनिक दूध खपत (Daily Milk Consumption) में से 1 लाख लीटर दूध रोज बेचने के साथ हुई थी. इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 50 गायों के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी. 

दूध का व्यवसाय नहीं था आसान 

दोनों दोस्त चक्रधर और नितिन ये पहले से ही जानते थे कि दूध का व्यवसाय आसान नहीं होने वाला है. इसमें गायों की देखभाल, दूध की ताजगी बनाए रखना और एक कुशल सप्लाई चेन बनाना शामिल करना था. कंट्री डिलाइट (Country Delight) का मकसद केवल लोगों तक ताजा और शुद्ध दूध पहुंचाना था. शुरुआत में दोनों दोस्तों को कोई अनुभव नहीं था. लेकिन हकीकत में, इस लक्ष्य को हासिल करने में उन्हें तीन गुना ज़्यादा समय लग गया था.

शुरुआत का दौर था चुनौतियों से भरा

चुनौतियों के बावजूद भी उनकी मेहनत रंग लाई. उन्होंने सीधे किसानों से दूध लेना शुरू किया, जिससे मिलावट का खतरा कम हुआ और किसानों को भी बेहतर कीमत मिलने लगी. ग्राहक अपनी दूध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक टेस्ट किट का इस्तेमाल किया करते थे.दूध को पाश्चराइज (Pasteurize the Milk) किया जाता है और कुछ ही घंटों में ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है. 

दूध के साथ अन्य चीजों का बिकना 

आज, कंट्री डिलाइट (Country Delight)सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि घी, पनीर, दही, फल, सब्जियां और अन्य घरेलू सामान भी अपने ग्राहकों को बेचने का काम करती है. यह सब एक मोबाइल ऐप के माध्यम से होता है, जहां पर ग्राहक सब्सक्रिप्शन (Customer Subscription) के आधार पर अपना ऑर्डर करते हैं. 

कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा! सैलरी में हो जाएगा 31,000 रुपये तक का इजाफा

बिज़नेस मॉडल रहा सफल

कंपनी का यह अनोखा बिज़नेस मॉडल बेहद ही सफल रहा है. आज उनके पास 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर (Subscriber) हैं और हर महीने 50 लाख से ज़्यादा ऑर्डर पूरे किए जाते हैं. 11 राज्यों के 18 शहरों में अपनी सेवाएं देने वाली यह कंपनी अब यूनिकॉर्न क्लब (Unicorn Club) में शामिल होने के करीब है.

जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम

दोनों को सपनों पर था भरोसा

चक्रधर और नितिन की यह कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं. उनकी सफलता यह साबित करती है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है.

Tags: Country DelightDairy StartupFarmer SupportFresh Milk DeliveryMilk Business
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक
गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक
गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक
गाय खरीद के बनाएं करोड़ों की कंपनी! जानिए गाय से कैसे बने 1,380 करोड़ की कंपनी के मालिक