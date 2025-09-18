जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम

Gold: आज सुबह सोने की कीमत में गिरावट आई है लेकिन शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है. अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार ब्याज की दरें घटा दी है. MCX पर सोने की कीमत 600 रुपये सस्ती हुई है. 3 अक्तूबर सुबह 9.26 बजे डिलीवरी वाला सोना 611 रुपये यानी (0.56%) घट कर 1,09,211 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेचा जा रहा था. जब मार्केट खुला तब सोने की कीमत 1,09,822 रुपये थी और जब मार्केट बंद हुआ तो सोने की कीमत 1,09,180 रुपये थी. शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत 1,09,425 रुपये तक बढ़ी और 1,09,157 रुपये तक घटी हैं.

इस सब के बीच चांदी की कीमत में भी 1000 रुपये से अधिक सस्ती हुई है. चांदी 1009 रुपये यानी (0.56%) की घट कर 1,25,975 रुपये किलो पर बेचा जा रहा था. जब मार्केट खुला तब चांदी की कीमत 1,26,984 रुपये थी और जब मार्केट बंद हुआ तो चांदी की कीमत 1,25,999 रुपये थी. शुरुआती कारोबार में चांदी की कीमत 1,26,614 रुपये तक बढ़ी और 1,25,900 रुपये तक घट गई.

जानिए शेयर बाजार का हाल

लेकिन शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार ऊपर गया है. बीएसई सेंसेक्स 344.99 अंक (0.42%) बढ़कर 83,038.70 पर ट्रेड कर रहा था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 इंडेक्स 89.15 अंक (0.35%) बढ़कर 25,419.40 अंक पर पहुंच गया हैं. अमेरिकी फेड रिजर्व के रेटमें कटौती के साथ-साथ हाल के जीएसटी बदलाव और भारत-अमेरिका ट्रेड डील में हुई उन्नति से भी निवेशकों का धारणा भरोसा मजबूत हुआ है.

सेंसेक्स में Infosys, HCL Technologies, Tech Mahindra, HDFC Bank और Sun Pharma के शेयर में 1% – 2% के बीच तक बढ़े हैं. सेक्टोरल के हिसाब से आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त आई है. इन कंपनियों के रेवेन्यू में अमेरिका का बड़ा हिस्सा है. मिड-कैप और स्मॉल-कैप इंडेक्स भी ऊपर गए हैं.