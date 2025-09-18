जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम
Home > व्यापार > जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम

जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम

अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल मै पहली बार रेट में कटौती की है. जानिए सोने के रेट में आई कितनी गिरावट और शेयर बाजार में आई कितनी तेजी.

By: Anshika thakur | Published: September 18, 2025 11:58:08 AM IST

Gold and silver rates
Gold and silver rates

Gold: आज सुबह सोने की कीमत में गिरावट आई है लेकिन शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है. अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार ब्याज की दरें घटा दी है. MCX पर सोने की कीमत 600 रुपये सस्ती हुई है. 3 अक्तूबर सुबह 9.26 बजे डिलीवरी वाला सोना  611 रुपये यानी (0.56%) घट कर 1,09,211 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेचा जा रहा था. जब मार्केट खुला तब सोने की कीमत 1,09,822 रुपये थी और जब मार्केट बंद हुआ तो सोने की कीमत 1,09,180 रुपये थी. शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत 1,09,425 रुपये तक बढ़ी और 1,09,157 रुपये तक घटी हैं.

इस सब के बीच चांदी की कीमत में भी 1000 रुपये से अधिक सस्ती हुई है. चांदी 1009 रुपये यानी (0.56%) की घट कर 1,25,975 रुपये किलो पर बेचा जा रहा था. जब मार्केट खुला तब चांदी की कीमत 1,26,984 रुपये थी और जब मार्केट बंद हुआ तो चांदी की कीमत 1,25,999 रुपये थी. शुरुआती कारोबार में चांदी की कीमत 1,26,614 रुपये तक बढ़ी और 1,25,900 रुपये तक घट गई.

PM Modi की ऐसी योजनाएं जिसने बदली युवाओं की ज़िन्दगी

जानिए शेयर बाजार का हाल

लेकिन शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार ऊपर गया है. बीएसई सेंसेक्स 344.99 अंक (0.42%) बढ़कर 83,038.70 पर ट्रेड कर रहा था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 इंडेक्स 89.15 अंक (0.35%) बढ़कर 25,419.40 अंक पर पहुंच गया हैं. अमेरिकी फेड रिजर्व के रेटमें कटौती के साथ-साथ हाल के जीएसटी बदलाव और भारत-अमेरिका ट्रेड डील में हुई उन्नति से भी निवेशकों का धारणा भरोसा मजबूत हुआ है.

18 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

सेंसेक्स में Infosys, HCL Technologies, Tech Mahindra, HDFC Bank और Sun Pharma के शेयर में 1% – 2% के बीच तक बढ़े हैं. सेक्टोरल के हिसाब से आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त आई है. इन कंपनियों के रेवेन्यू में अमेरिका का बड़ा हिस्सा है. मिड-कैप और स्मॉल-कैप इंडेक्स भी ऊपर गए हैं.

Tags: Gold Price TodayNifty50 UpdateSensex UpdateSilver Price TodayStock Market Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम
जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम
जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम
जल्दी उठाएं मौके का फायदा! सोने-चांदी के रेट में आई गिरावट, फटाफट नोट करें नए दाम