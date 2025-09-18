कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा! सैलरी में हो जाएगा 31,000 रुपये तक का इजाफा

Employee salary: ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) और यूनाइटेड यूनियन ऑफ हुंडई एम्प्लॉइज (UUHE) ने मिलकर एग्रीमेंट किया. यह एग्रीमेंट समझौता कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर है. तीन साल के लिए हुआ है. यह अप्रैल 1, 2024 से लेकर मार्च 31, 2027 तक होगा. यह इंडस्ट्री का सबसे अच्छा समझौता हैं एसा कंपनी का कहना है. इस समझौते में कर्मचारियों की तनख्वाह में हर महीने ₹31,000 ज्यादा होगी. तनख्वाह बढ़ाई जाएगी तीन सालों में. पहले साल 55%, दूसरे साल 25% और तीसरे साल 20% बढ़ाई जाएगी.

HMIL का वादा हैं कर्मचारियों को बेहतर हेल्थकेयर और वेलनेस प्रोग्राम देगी. यंगम्युंग पार्क जो कंपनी के अधिकारी हैं उन्होने कहा “हुंडई में, हमारे लोग ही सफलता की बुनियाद हैं. यह एग्रीमेंट आपसी भरोसा और सम्मान पर टिका है. एग्रीमेंट दिखाता है कि हम कर्मचारियों के लिए अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं.”

यूनियन का रिपोर्ट

यूनियन UUHE 2011 में बनी थी. यह HMIL के कर्मचारियों की आधिकारिक कर्मचारी यूनियन है. 31 अगस्त 2025 तक इसमें 1,981 लोग शामिल हैं. इस यूनियन के 90% सदस्य तकनीशियन और वर्कमैन श्रेणी के हैं. इसका अर्थ है कि कंपनी के अधिकांश टेक्नीशियन और कर्मचारियों का नेतृत्व UUHE यूनियन द्वारा किए जाते हैं. गुरुवार को बीएसई पर कंपनी का शेयर 1.23% बढ़कर 2,684 रुपये पर ट्रेड हुआ था. जो 52 हफ्तों में टॉप स्तर 2,711 रुपये है.

पिछले साल हुंडई मोटर इंडिया देश का सबसे बड़ा IPO लेकर आई थी. इसकी रकम साइज 27,870 करोड़ रुपये थी. यह IPO 15-17 अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध था और इस शेयर की कीमत 1,865-1,960 रुपये प्रति शेयर थी. यह पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल (OFS) था. और हुंडई मोटर ने अपने शेयर बेचे थे.

