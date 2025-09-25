किसने खरीदा लुटियंस दिल्ली का सबसे महंगा बंगला? बन गई साल की बड़ी डील!
Delhi Costliest Property Deal: लुटियंस दिल्ली में स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी मुंबई की कंपनी जेनटेक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 310 करोड़ रुपये में 95 साल पुराना एक आलीशान बंगला खरीदा है.

By: Sohail Rahman | Published: September 25, 2025 3:38:01 PM IST

 Lutyens Delhi Bunglow: दिल्ली एनसीआर में इस साल की सबसे महंगी डील सामने आई है. दरअसल, स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी मुंबई की कंपनी जेनटेक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने लुटियंस दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड (पहले औरंगज़ेब रोड) पर 3,540 स्क्वायर यार्ड का एक बंगला 310 करोड़ रुपये में खरीदा है. रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, यह डील जून 2025 में रजिस्टर हुई और इसे अब तक दिल्ली में 2025 की सबसे महंगी डील माना जा रहा है. खरीदार ने इस डील के लिए 21.70 करोड़ रुपये का स्टांप ड्यूटी भी दिया.

क्या है इस बंगले का इतिहास? (What is the history of this bungalow?)

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी मित्तल की कंपनी द्वारा खरीदा गया यह बंगला 1930 में बना था और यह अलवर के शाही परिवार का था. इस बंगले के मालिक यशवन्त सिंह थे, जिन्हें अलवर के महाराजा कुमार यशवन्त सिंह के नाम से जाना जाता था. सिंह ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली के पॉश गोल्फ लिंक्स इलाके में 100 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा था. बंगले के साइज की बात करें तो यह 3,540 स्क्वायर यार्ड या 31,860 स्क्वायर फीट है. प्रति स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यह डील 8.75 लाख रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड की हुई.

लुटियंस दिल्ली में बड़ी डील (A major deal in Lutyens Delhi)

इंडस्ट्रियलिस्ट और ग्लोबल बिजनेस परिवारों द्वारा सेंट्रल दिल्ली में की गई कई बड़ी खरीद के बाद मित्तल ने भी यह बंगला खरीदा है. लुटियंस बंगला ज़ोन (एलबीज़) में बड़े हरे-भरे इलाके और कॉलोनियल आर्किटेक्चर है. यहां कॉर्पोरेट लीडर, हाई नेटवर्थ वाले लोग (High Networth Individual) आदि रहते हैं, भले ही यहां बिल्डिंग और रेनोवेशन के नियम सख्त हों. हाल के सालों में, इसी ज़ोन में बंगले 200-400 करोड़ रुपये में बिके हैं. खरीदारों में बड़े कॉर्पोरेट हाउस, टेक एंटरप्रेन्योर और पुराने बिजनेस घराने शामिल हैं.

इस साल कौन-कौन सी हुई डील? (What deals were made this year?)

इस साल की शुरुआत में क्राइसकैपिटल के पार्टनर संजय कुकरेजा और उनकी पत्नी श्वेता शर्मा (सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की सीईओ) ने पॉश गोल्फ लिंक्स इलाके में 155 करोड़ रुपये में एक प्रॉपर्टी खरीदी. ग्रुप के प्रमोटर सुशील अंशुअल की पत्नी कुसुम अंशुअल ने फिरोजशाह रोड पर अपना बंगला 241 करोड़ रुपये में बेच दिया. यह प्रॉपर्टी गुजरात की एक फर्म, याताह एंटरप्राइजेज ने खरीदी. अक्टूबर 2024 में, डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह और उनके परिवार की कंपनी सिद्धांत रियल एस्टेट ने पृथ्वीराज रोड पर एक बड़ा बंगला 150 करोड़ रुपये में खरीदा.

उसी महीने, शीला फोम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राहुल गौतम और उनके परिवार की कंपनी रंगोली रिसॉर्ट्स ने हैली रोड पर एक बंगला 165 करोड़ रुपये में खरीदा. स्लीपवेल ब्रांड के लिए मशहूर शीला फोम, गद्दे और आरामदायक सामान बनाने में माहिर है.

