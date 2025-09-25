अब रिटायरमेंट से पहले पाएं EPFO पेंशन! आम आदमी को बड़ी राहत

EPFO: सबसे आम पेंशन रिटायरमेंट पेंशन होती है. जैसे ही आप 58 वर्ष के होते हैं तो आपके PF और EPS में इक्ट्ठी हुई राशि के मुताबिक पेंशन शुरू होती है. आप इसे 60 साल तक के लिए डिले किया जा सकता है. और हर साल EPFO आपकी पेंशन आपकी पेंशन को 4% तक बढ़ाता है. यह उन लोगों के लिए लाभदायक है लोग रिटायरमेंट के बाद भी कुछ साल और नौकरी करना चाहते हैं ताकि बाद में उन्हें अच्छी पेंशन मिल सके.

अर्ली पेंशन

काफी सारे लोगो को अर्ली पेंशन के बारे में जानकारी नहीं होती है. अगर आप चाहें तो EPFO ने सुविधा दी है कि आप 50 की उम्र के बाद पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं. मगर पेंशन की रकम इसमें हर साल 4% घटा दी जाती है. मान लीजिए अगर आपको 58 वर्ष की उम्र में 7,000 रुपये पेंशन मिलती है तो 57 साल की उम्र में यह घटकर 6,720 रुपये रह जाएगी. ऐसे हर साल इसकी रकम घट ती रहेगी.

नॉमिनी

अगर किसी EPFO सदस्य के पास जीवनसाथी या बच्चा नहीं हो तो फिर वो पेंशन उस व्यक्ति को दी जाती है जो नॉमिनी है जिसे मेंबर ने नॉमिनी बनाया होता है. इस सुविधा से आप तय कर सकते हैं आपके न रहने पर किसी भरोसेमंद इंसान को आर्थिक मदद दिला सकते हैं.

यह पेंशन उन माता-पिता को दी जाती है अगर किसी सिंगल सदस्य का निधन हो जाता है और जिनके जीवनसाथी या बच्चा नहीं हो. ऐसे हालात में माता-पिता को पेंशन का हक मिल जाता है. पिता के निधन के बाद पत्नी को जिंदगी भर पेंशन मिलती रहती है. इसके लिए फॉर्म 10D भरना जरूरी है.

Gold Silver Price Today: फटाफट खरीदें! घट गए सोने के दाम, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको

विधवा और बच्चों को मिलने वाली पेंशन

EPFO केवल सदस्य के लिए ही बल्की साथ-साथ उसके परिवार की भी आर्थिक सुरक्षा का भरोसा देता है. विधवा और बाल पेंशन इसका एक अच्छा उदाहरण है. अगर किसी सदस्य की जान चली जाती है तो इस स्थिति में उसकी पत्नी और दो बच्चे जो 25 साल से कम उम्र के हैं पेंशन के हकदार होते हैं तीसरे बच्चे को पेंशन तब तक मिलती है जब पहले बच्चे की पेंशन खत्म न हो जाए. अच्छी बात यह है कि इसमें 10 साल का योगदान नियम लागू नहीं किया जाता.

सिर्फ ब्याज से कमाए 4.5 लाख रूपये तक! Post office की धमाकेदार स्कीम