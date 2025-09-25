मिल गया 10 साल में एक करोड़ कमाने का फॉर्मूला, आपको क्या करना पड़ेगा; फटाफट कर लें नोट
रिटायरमेंट या घर खरीदना को पूरा करने के लिए 10 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? जाननें के लिए पढ़ें पूरी खबर

MutualFunds
MutualFunds

Mutual Funds: अगर आप अपने भविष्य के बड़े कामों के लिए रिटायरमेंट या घर खरीदना को पूरा करने के लिए 10 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं?  ऐसा करने का एक तरीका है कि  आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या सोने में निवेश करें और उसे लंबे समय तक बढ़ने दें. यह तरीका सुरक्षित है मगर इसमें वक्त ज्यादा लगता है. 

दूसरा तरीका है कि शेयर या सिक्योरिटी में इनवेस्ट किया जाए और और 10 सालों में  इनवेस्टमेंट को 1 करोड़ रुपये तक को ले जाया जाए. 
यह हो सकता है मगर इसमें रिस्क भी है.

वैकल्पिक रूप से, कोई व्यक्ति अगले 10 साल तक हर महीने एसआईपी से म्यूचुअल फंड में थोड़ी रकम इनवेस्ट कर सकता है ताकि समय आने पर इनवेस्टमेंट बढ़कर 1 रुपये करोड़ हो जाए.

SIP 

मान लीजिए आपके पास 10 साल का समय है आपका इनवेस्टमेंट हर साल 12% बढ़ रहा है तो 10 साल में 1 करोड़ रुपये जोड़ने के लिए हर महीने एसआईपी में कितना इनवेस्टमेंट करना पड़ेगा? SIP कैलकुलेटर की मदद से हमने पाया है कि एक इनवेस्टमेंट को 10 साल में 1 रुपये करोड़ जोड़ने के लिए 43,150 रुपये हर महीने SIP की ज़रूरत होगी. 

SIP (रूपये में) CAGR (%में)  
संचित धन (रूपये में)
43,150  12%  1,00,25,431
38,250  14%  1,00,24,995
38,250  16%  1,00,05,913

अगर इनवेस्टमेंट पर हर साल 14% रिटर्न मिल रहा हो तो आपको 1 करोड़ रुपये जमा करने के लिए SIP के माध्यम से थोड़ा कम निवेश 38,250 रुपये  की जरूरत होगी.

जब रिटर्न की दर बढ़कर 16 प्रतिशत हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर महीना  33,750 रुपये का और भी कम इनवेस्टमेंट करना होगा.

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि 10 प्रतिशत से ज़्यादा रिटर्न केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही संभव है डेट स्कीमों में नहीं.  इसलिए 10 साल में 1 करोड़ रूपये जमा करने के लिए पोर्टफोलियो को इक्विटी की ओर ज़्यादा झुका हुआ रखना ज़रूरी है. 

